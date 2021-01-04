日本東京首都圈疫情升溫！最快本週進入「緊急狀態」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-04 11:06:44
日本近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，其中以東京及周邊縣城疫情最為嚴重，週六（2）東京都知事小池百合子同埼玉縣、千葉縣、神奈川縣共4名知事一同向中央提出發布「緊急事態宣言」（緊急狀態）的請求，日本首相官邸今（4）日召開記者會，首相菅義偉表示考慮在本週東京圈內的1都縣進入緊急狀態。
日本防疫部門統計，1月3日全日本共新增3158例新冠肺炎確診病例，其中816例集中於東京都內，埼玉縣205例、千葉縣225例、神奈川縣365例，1都3縣共新增1611例，佔全國新病例超過51%。綜合日本媒體報導，首相菅義偉表示，將以《特別措施法》為基礎，最快在本週宣布首都圈的東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，共1都3縣再次進入緊急狀態，目前政府正在加緊腳步進行調整。對於防疫措施，菅義偉表示上個月（12月）很多地方的人潮明顯減少，目前專家指出許多確診案例的傳染途徑是在外用餐，將會縮短餐廳的營業時間。
對於施打新冠疫苗計劃，菅義偉表示日本國內計畫在下個月（2月）下旬開始提供民眾接種，最遲會在2月底結束前展開接種工作，中央政府將會為此做好準備。菅義偉也表示，自己將會率先接種新冠疫苗。
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