視察進口豬肉通關作業 蘇貞昌：政府提供「豬肉儀錶板」
記者陳志仁/新北報導
2021-01-04 11:31:31
行政院長蘇貞昌今(4)日率衛福部長陳時中、經濟部長王美花等人，前往臺北港視察進口豬肉的通關作業；蘇貞昌受訪時強調，今天他不是來看萊豬，而是來看檢驗的整個準備跟程序，也可能都看不到萊豬；另政府每天提供「豬肉儀錶板」的網路資訊，讓民眾一目了然。
蘇貞昌表示，因為臺灣是以貿易立國，貨要銷出去，也不得不接受人家賣進來，但政府已符合國際標準、科學證據；雖然進口廠商都說，不會進口含萊克多巴胺的豬肉，且進口後也都會明白標示不含萊克多巴胺，但政府還是為民眾健康會嚴格把關。至於美國因疫情的關係，台灣還沒有辦法過去查廠，美國查廠有時間表嗎？蘇貞昌回應，如果要新進口的廠家，一定要查廠後才會准他進口；雖然有些現在進口的廠商，過去都已經進口不含萊克多巴胺的豬肉，不管有沒有、不管他從哪裡進口、不管是哪一國，只要進口，都會嚴格查察、逐批查驗。蘇貞昌說，進口豬肉要過三關，包括財政部關務署、衛福部食藥署，還有經濟部的批號，相關檢驗的程序都做好萬全準備，以後都是逐批查驗，豬肉都有相關標示跟著貨物走；此外，每天提供「豬肉儀錶板」網路資訊，每天上午11點各部會會登入所有進口豬肉的資訊，含肉品進口重量、萊克多巴胺檢出的劑量、豬肉下游廠家的流向等，讓民眾一目了然。