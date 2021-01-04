健保費率調整 柯文哲爆氣：最會溝通政府前一天才通知？
記者丁上程/綜合報導
2021-01-04 11:40:04｜2021-01-04 11:42:01
行政院去年最後一天（31日）召開記者會，除了宣布各地方縣市議會，針對萊豬零檢出制定的自治條例，若與中央法規有所抵觸，將會自動失效。此外行政院方面也宣布，1月1號起健保費將調漲，從原本的4.69%漲至5.17%。不過這也讓台北市長柯文哲相當不滿，甚至批評執政黨「稱最會溝通的政府，不是在1月1號要漲健保費，在12月31號下午通知你，這個不是一個最會溝通的政府該做的事」。
衛福部長陳時中上週四（31日）下午的行政院記者會上宣布，健保費率將從現行4.69%漲至5.17%，補充保費費率連動調整，從1.91%漲至2.11%，受僱者平均每人每月保費增加63元，7成以上每月增加70元以內。陳時中表示，健保財務赤字最晚明年底將突破新台幣771億元，並強調此次調漲是為了健保財務平衡，至少可維持至111年都不會調漲。不過對於健保費率調整的通知時機，柯文哲似乎相當不滿。在錄製自己的yputube頻道「今晚我想來點真心話」節目時，柯文哲氣憤表示，「這個（調整費率）我就有意見。號稱最會溝通的政府，不是在1月1號要漲健保費，在12月31號下午通知你，這個不是一個最會溝通的政府該做的事」。而一旁參與節目的黃珊珊也表示，當天的新聞全被「到底陳時中有沒有找柯文哲」給蓋掉，幅度甚至比健保費調整都來得大，「其實這都對民生影響非常的大，但是就是陷入在這些混亂之中」。