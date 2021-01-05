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傳統市場大跳起床舞　網友驚見「市場之花」

記者洪晨鈺／台北報導

2021-01-05 11:00:00

▲士東市場攤商跳起麥當勞起床舞，由於畫面太親切、有趣，更有亮點，引發不少討論。
▲士東市場攤商跳起麥當勞早餐起床舞，由於畫面太親切、有趣，更有亮點，引發不少討論。（圖／資料照片）

在網路的世界裡，一個動作、一個畫面，就有可能引發關注！近年來，不管是個人或團體，都已經有經營社群的概念，透過生活經驗分享，總能吸引志同道合的夥伴關注，就連傳統市場也不例外。在台灣被評選為五星級傳統市場的士東市場，就是一個最具代表的象徵，不僅有對外的粉絲團，還有攤商間的團康活動，不勝枚舉。

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日前士東市場的FB粉絲團，張貼一段攤商早晨跳麥當勞麥擱睏起床舞的影片，結果意外吸引民眾轉傳，只見片中不少「阿姨叔叔」級攤商賣力的扭腰擺臀，讓一股親切感油然而生，不少常到市場買菜的網友表示「超有親切感」、「看著看著新的一年好像都充滿了活力一樣」。

其中最受到網友關注的是她！士東市場二樓畫室小有名氣的珊瑚老師，由於長相清新，又帶有一點文青感，被眼尖的網友認出，更有不少網友大推「戀愛了」、「我突然想學畫畫 我要報名學畫畫」、「文青感的妹子好可愛」。

▲有眼尖網友發現，《Go
有眼尖網友發現，《Go 2 PAINT》畫室的珊瑚老師參與演出，並提到「本人更親切、漂亮」。（圖／資料照片）

此外，也有眼尖的網友看到另一位美魔女，是多年前上過電視綜藝節目的豬肉攤美女。即便事隔年，依舊人氣不減，一眼就被網友認出來，更有不少網友提到，「士東市場也太多正妹」、「忍不住也跟著一起跳」、「買菜94要那麼活力充沛 都想跟著跳了」。

▲士東市場豬肉攤有位美麗的老闆娘，多年前更上過綜藝節目，引發許多網友朝聖。（圖／資料照片）
▲士東市場豬肉攤有位美麗的老闆娘，多年前更上過綜藝節目，讓不少網友曾慕名前往。（圖／資料照片）
這支麥當勞早餐「麥擱睏起床舞」今年已是第二版，因為洗腦的旋律、簡單的肢體律動，加上盧廣仲充滿活力的配音，推出後就受到不少藝人、民眾的跟風、仿效，在邁入新的一年之際，不少人聽著歌也想到早起吃早餐，並且跟著音樂擺動，這次就連傳統市場也都一起跳舞響應，在自治會長何慶豐邀集攤商響應下，拍成影片上傳造成熱烈轉載，也意外讓市場之花成為討論的「嬌」點。
 
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