傳統市場大跳起床舞　網友驚見「市場之花」

在網路的世界裡，一個動作、一個畫面，就有可能引發關注！近年來，不管是個人或團體，都已經有經營社群的概念，透過生活經驗分享，總能吸引志同道合的夥伴關注，就連傳統市場也不例外。在台灣被評選為五星級傳統市場的士東市場，就是一個最具代表的象徵，不僅有對外的粉絲團，還有攤商間的團康活動，不勝枚舉。

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日前士東市場的FB粉絲團，張貼一段攤商早晨跳麥當勞麥擱睏起床舞的影片，結果意外吸引民眾轉傳，只見片中不少「阿姨叔叔」級攤商賣力的扭腰擺臀，讓一股親切感油然而生，不少常到市場買菜的網友表示「超有親切感」、「看著看著新的一年好像都充滿了活力一樣」。

其中最受到網友關注的是她！士東市場二樓畫室小有名氣的珊瑚老師，由於長相清新，又帶有一點文青感，被眼尖的網友認出，更有不少網友大推「戀愛了」、「我突然想學畫畫 我要報名學畫畫」、「文青感的妹子好可愛」。



▲有眼尖網友發現，《Go 2 PAINT》畫室的珊瑚老師參與演出，並提到「本人更親切、漂亮」。（圖／資料照片）