一邊說謙卑一邊嗆懲戒？「小聖蚊」再嗆：綠營玩兩手策略
新頭殼newtalk
2021-01-04 15:44:34
本月1日開始，台灣開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，自從去年蔡英文總統宣布此項行政命令後，各界反對批評聲浪不斷，近日因部分地方政府訂有乙型受體素零檢出之規定，和中央政策牴觸，再引發另一波討論，對此，挺台北市長柯文哲的臉書專頁「小聖蚊的治國日記」發文嗆民進黨玩「兩手策略」。
「小聖蚊」在臉書開炮重嗆：「2021新年大禮包！民進黨又來玩兩手策略。一邊蔡英文說：以最謙卑心情請國人體諒萊豬進口。另一邊行政院說：地方食安自治條例萊劑零檢出函告無效。地方若漠視中央法律為無物，公務員執行各地自治條例將送懲戒，一切依法執行。」他繼續酸：「了不起的民進黨！以前自己要求瘦肉精只有零檢出，不然別人就是無能黑心。現在執政了換成自己硬推瘦肉精，別人要求零檢出就是違憲，就要使用國家機器懲戒。你不想吃萊劑都不行，真的是 民主台灣。」
不過，針對公務員送懲戒一事，行政院在1日時就已改口，秘書長李孟諺表示，希望地方政府不要強迫公務員執行，行政院也不會為難公務員；他亦強調，行政院尊重地方政府聲請釋憲或是提出行政訴願的權利，但在相關結果未出來之前，地方自治條例都沒有法律效力。
新聞來源為Newtalk 新頭殼