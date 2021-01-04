世界商會寄「台灣味」 給不能返鄉台商解鄉愁
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-04 12:33:47
▲防疫不忘行銷台灣，世界商會與立委何志偉舉行寄「台灣味」給海外台商解鄉愁記者會。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.04）
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▲防疫不忘行銷台灣，世界商會與立委何志偉舉行寄「台灣味」給海外台商解鄉愁記者會。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.04）
受到新冠肺炎疫情影響，許多旅居海外台商無法返鄉過年，為解台商思鄉之情，民進黨立委何志偉今(4)日與世界商會聯合總會邀請僑委會徐、農委會、外交部、陸委會召開「一箱一台灣 土地裡的人情味」記者會，將台灣各地農特產品濃縮進「一箱一台灣」中，寄送至海外因疫情無法返鄉、無法上街補給的海外國人，讓海外國人享受「台灣味」。
何志偉指出，疫情當下，台灣還可以維持日常生活，帶著家人出門，但全世界有將近200萬人因為這場疫情喪命，有更多人因為這場疫情不能出門必須在家隔離，這當中也包含我們的僑胞，根據主計總處2020年12月所公布的「108年國人赴海外工作人數」計73萬9千人。這些人可能也因為疫情關係在海外孤單獨自過年無法與家人團聚。很高興今天能夠有這樣的好物大平台，讓很多人雖然被困在海外，但收到箱子裡面箱子裡的不只是食物，更是台灣濃濃的人情味。今天也將請外交部協助將一箱一台灣寄給美國川普與拜登，與他們一同分享來自台灣的好滋味。世界台灣商會聯合總會秘書長張崇斌表示，全球疫情之下，這故鄉的味道，我們希望可以推廣到中南美洲非洲，讓大家都感受到台灣的溫情。前北美洲台灣商會聯合總會長林金益認為，這活動有兩個收穫，第一是把台灣的好東西推廣出去，第二是照顧到我們海外的僑胞。在疫情當中，北美洲商會發動千萬愛心口罩的活動，我們發現只有台灣人在疫情中會關心到台灣海外僑胞，過去都是台灣人發動愛心救助別人，我們這些東西是Door to door的送到海外僑胞手上，這裡面不只是食物，更是台灣的感情台灣的愛心。
世界台灣商會聯合總會理事江明信表示，希望將這些台灣商品寄給美國政要，讓台灣的美食在疫情中能夠站上世界的舞台，為台灣進行最溫暖的外交。活動發起人，北美洲台灣商會聯合總會副總會長楊禮朱表示，離家越遠越發現台灣產品的美味，有海外僑胞收到看到台灣的豆腐乳、鹽巴眼淚就掉下來了，也希望這是一個拋磚引玉的動作，各界都可以參加這個來自台灣的問候的活動。台灣執行單位諾亞媒體董事長鄭乾池表示，我們希望五萬的台商，過百萬的僑胞都可以透過這個平台感受到台灣的溫暖。 何志偉也力邀與會的世界商會聯合總會、外交部、農委會、陸委會、僑委會代表一同為「一箱一台灣」開箱，裡面有40片口罩、花生、鐵蛋、芒果乾、蜜餞等懷舊零食，還有米粉、有機麵條、茶葉、豆腐乳、台灣產製的鹽與辣椒醬等。 ▲「一箱一台灣」開箱，裡面有40片口罩、花生糖、鐵蛋、芒果乾、蜜餞等懷舊零食，還有米粉、有機麵條、茶葉、豆腐乳、台灣產製的鹽與辣椒醬等。（圖／何志偉辦公室提供）