電子圍籬惹議？蘇貞昌防疫需求 陳時中：資料28天後銷毀
記者陳志仁/新北報導
2021-01-04 12:20:49｜2021-01-04 13:28:01
政府為了防疫而使用的「電子圍籬2.0」(天網)，遭外界質疑恐遊走在人權和侵犯隱私邊緣，甚至連桃園市長鄭文燦都認為，涉及個人隱私的資料應在疫情後，透過公正第3方銷毀；衛福部長陳時中今(4)日表示，相關的個人資訊，依規定在蒐集後的28天就銷毀。
行政院長蘇貞昌今日率秘書長李孟諺、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮，前往臺北港視察進口豬肉的通關作業；面對「電子圍籬2.0」恐侵犯人權的爭議，蘇貞昌強調，基於維護2300萬人的健康，有整套的防疫SOP，所以用能夠採用的方法來，了解各該危險群的個人有沒有違反規定，也從沒有去侵犯任何個人隱私。蘇貞昌指出，政府從來不是要了解民眾私訊的內容，或查哪個人的通訊，而是對於防疫有高規格的要求，所以用能夠採用的方法來，了解各該危險群的個人有沒有違反規定，如果違反規定，立即查察、制止；這也是保護國人的健康，不會侵害個人的隱私，政府也沒有要去探查任何個人的資訊，只是要掌握、保護國人健康，這是根據整套防疫需求所做的SOP。
蘇貞昌解釋後，現場的媒體仍不死心地追問陳時中，「電子圍籬2.0」要用到何時？此時蘇貞昌則貼心、順勢將麥克風移動給陳時中；陳時中回應，本來就有規定這些相關的資料，都是在28天要銷毀，所有的資料、在防疫裡面所蒐集到防疫的資料，相關的個人資訊，都在蒐集後的28天就要銷毀。