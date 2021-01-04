掌握內部證據 美副國安顧問：新冠病毒源自武漢實驗室
記者陳問荷/綜合報導
2021-01-04 14:31:57
新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球逾一年，至今病毒出處仍眾說紛紜，美國副國安顧問博明（Matthew Pottinger）近日在一場國際視訊會議中，向來自世界各地政府人員揭露，病毒極有可能是從武漢病毒實驗室洩漏出來，且已有內部人員向他舉發。
博明在從政前，曾是路透社及華爾街日報記者，派駐中國長達7年並可說流利中文，2017年起加入國安會議。據英國《每日郵報》（The Daily Mail）報導，博明指出，外界傳言病毒來自武漢華南海鮮生鮮市場是錯誤的，事實上病毒來自距離市場17公里遠的機密病毒實驗室，可能是「因為某種意外」而洩漏出來的；「就連中國官員都承認，一開始所說的華南海鮮市場並非發源地。」世界衛生組織（WHO）已準備派員前往武漢調查疫情起源，在視訊會議上博明特別強調，別讓世衛成為中國洗白的幫兇，「世衛前往調查只是個幌子，中國只會呈現美好的假象，就像18世紀的波坦金村莊。」
前英國保守黨（Tory Party）黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）也參加了此次視訊會議，強調美國對於病毒起源地的推測已經有相當可靠的證據，「一名來自武漢病毒實驗室的科學家已向美方提供證據，病毒的確是人造並且從實驗室洩漏出來的。」史密斯補充，從北京拒絕媒體記者採訪該實驗室，可推測那裡就是疫情的「起始點」（ground zero）。
自2020年2月起，新冠肺炎肆虐全球，已有8000萬以上的確診病例，並導致約184萬人口死亡，且病例尚在持續上升中，而中國官方始終否認病毒起源自境內。
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