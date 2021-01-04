周華健宣布「好事成雙」　曝自願幫忙五月天有心機

「國民歌王」周華健睽違5年宣布將於今年4月10日第5度攻蛋、5月8日首次站上高雄巨蛋舞台，可以說是好事成雙！而北、高兩場演唱會門票將於1月30日早上11點同步開賣。為了宣傳歌唱生涯35年來首次在北、高兩地攻蛋的周華健決定出奇招，突發奇想扮成星際戰警「潛入」五月天演唱會，正經八百的為五迷介紹入場安全須知相關規定，成為這次五月天演唱會另類驚喜。

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在宣導安全影片中，周華健特別向五迷叮嚀：「不只五月天好好好想見到你，我也好好好想見到你...們的叔叔伯伯阿姨舅舅們！麻煩你們回家後跟你們長輩說一聲，我要辦演唱會了！」這段話的靈感，來自於周華健在1年多前擔任五月天演唱會嘉賓時，與五月天在台上尬聊後得到的靈感，當時他正好發行新專輯《少年》，因此特別請主唱阿信在台上幫忙宣傳， 還拜託全場五迷：「回家要告訴你們的父母親，我發片了！」阿信最後不忘交代歌迷完成任務後，要去周華健臉書按讚，當時創下周華健當時臉書Po文最高按讚數。

▲周華健（右三）自願擔任五月天本次演唱會的安全須知宣傳大使。（圖／滾石唱片提供）