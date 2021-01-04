養老鼠咬布袋　貴婦3千萬金條珠寶遭乾兒子搬光　

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高雄1名貴婦半年前和1名自稱遭家暴的施姓男子互認乾媽和乾兒子，並收留施男在家居住，不料在去年12月底，施男得知貴婦因為公司要辦尾牙、支付員工薪水，家中藏放大筆現金，於是潛入貴婦家中，偷走2支百萬手表、蘇菲雅鑽戒、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、頂級紅寶鑽戒1個、1公斤黃金8個，市價約1500萬元，再加上年終將屆，家中為了支付尾牙、薪水、貸款、機器等費用的現金，加總也同樣約1500萬元，因此共計損失超過3千萬元。
貴婦在臉書表示，她收留「乾兒子」為卅歲的年輕男子，先前自稱從小被家暴，但到她家作客後就不走，一直說沒地方住而借住；對方先莫名其妙要送水晶，接著稱要去中國大陸、將要搬走，沒想到卻趁掃地阿姨來時，一同進到屋內「大搬家」。
貴婦指稱，去年十二月卅一日早上要去醫院，才發現衣櫃、保險箱全空。她提出當天與「乾兒子」對話截圖，傳訊質問「你太狠了」、「全拿走」，「我知道是你拿的，你可以還我一部分嗎」，對方回覆「我怎麼知道」；她痛斥「利用人的心軟善良，逐漸布局，清空別人財產」、「我早就心有警惕，只是沒想到這麼狠」。
鼓山警分局表示，當天已受理受害人報案雖暫無提供相關證明財物單據，仍隨即報請檢察官指揮並核發拘票，昨晚八點多在高雄市區拘捕男嫌到案；據了解該男子不配合，檢方前往偵訊，漏夜釐清行竊、財物去向及有無其他共犯。