NBA／Curry投進8顆三分砍62分 一人就轟贏拓荒者雙槍
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-04 12:55:12
金州勇士超級球星Stephen Curry今天投進8顆三分球，砍下職業生涯新高的62分，帶領勇士以137 : 122贏球。而與之相比，波特蘭拓荒者「雙槍」Damian Lillard和CJ McCollum今天只合計拿到60分。
在上一場敗給拓荒者後，今天Curry從開賽就打定主意要全力主攻，首節就砍下了21分，兩個半場得分都超過30分，最終完成生涯第1場得分超過60分的比賽，同時也是第7次單場超過50分，第39次超過40分。其實今天拓荒者打得也不錯，主將Lillard整場24投10中得到32分，得分後衛McCollum則是23投10中拿到28分，兩人合計投進8顆三分球，得到60分。但無奈今天Curry發揮太出色，他們總分合計還不如後者。
Curry今天在32歲又295天砍下60分，成為史上第二老得到60分的球員。第一名？Kobe Bryant在退役戰以37歲又234天寫下紀錄。有趣的是，賽後勇士老闆Joe Lacob問Curry明天還有沒有油上場？這位3屆冠軍後衛笑著說：「我還有很多很多呢！」