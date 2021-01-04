農民退休儲金制度開辦　蔡英文讚陳吉仲能幹

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農委會指出，依目前老農津貼每月7,550元，每4年依消費者物價指數（約4%）調整1次的設算條件，以及農民退休儲金設算條件（勞工每月基本工資24,000元，每年平均調升2%，基金收益3%，平均餘命20年，及農民提繳10%），40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「農民退休儲金」可月領2.4萬元；30歲提繳35年的農民可月領3.7萬元。
蔡英文表示，農民退休儲金1月1日上路，就趕在元旦假期結束的第一天趕來美濃，代表政府和農民朋友一起存下第一筆農民退休儲金，為了讓農民朋友得到更完善的照顧，在過去幾年陸續推動了農民職災保險、農民健康保險、人地脫鉤，以及擴大試辦農業保險制度，現在農民退休儲金制度上路，不僅是代表最後一塊的拼圖完成，也是代表政府兌現承諾，照顧農民的決心，也是代表退休制度將在台灣全面的建立，以後大家無論從事哪一個行業，都會有職業保險保障晚年的退休生活。
農委會主委陳吉仲近期因台灣豬標章等問題被說掀起「豬標章之亂」，總統蔡英文則是稱讚陳吉仲，蔡英文說，陳吉仲是自己家鄉屏東種紅豆的農家子弟，所以更能夠了解從農的朋友所需要的照顧，不論是民進黨在野的時候，或者是執政以後，他都是非常的積極參與政策的制定，甚至到執行，陳吉仲是真正的農業專家，也是自己看過最能幹，能夠把很多的理想轉化成政策、有效的執行，讓農民朋友可以充分感受到政府的一份照顧的心意。
對於行政院長蘇貞昌今天上午到台北港視察豬肉查驗作業被批是假動作？陳吉仲指出，院長在今年1月1號有關豬肉的萊克多巴胺開放之前，就已經召集跨部會討論，怎麼在邊境到境內的所有的豬肉流向的管理，今天院長帶著各部會，包括衛福部、農委會、財政部以及相關單位到邊境，是具體的來告訴所有的國人，我們每一批進來的豬肉都會逐批的抽驗，而且我們在每天的11點，衛福部跟農委會都會公布我們進口的豬肉有多少我們國產的豬肉有多少。
根據農委會畜產行情資訊網顯示，全台毛豬交易價格從去年底12月31日的71.96元，到今年1月2日已漲至75.39元，陳吉仲強調，五年的所有的拍賣市場價格平均波動都是在65到80元之間，豬肉的供給非常穩定，價格大概都在70幾塊左右的水準，消費者絕對是可以負擔得起的，至於市場通路末端的各個商店、業者把整個進口豬肉改成國產豬，農委會也非常的歡迎，目前整個批發市場以及末端市場的價格波動都是在一個合理的範圍之內。