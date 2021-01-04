鴻海研究院揭牌　郭台銘談創新升級「要多幾座護國神山」

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劉揚偉致詞時指出，鴻海研究院是站在鴻海過去47年來的基礎之上，研究成果將支持鴻海下一個3到7年後的成長戰略，提供鴻海源源不絕的成長動能。這會是鴻海非常重要的一個單位，所以這個題字是要能夠傳世的，因此慎重邀請創辦人郭台銘來寫「鴻海研究院」這5個字。
郭台銘致詞表示，看到媒體社論有寫台灣不能只有一個台積電護國神山，他自己本人也非常贊同，認為應該要多幾座像台積電這樣的護國神山，同時企業在這個時代下，轉型升級或研發的過程中，一定要有年輕人與人才。認為台灣人口負成長，新生兒少，社會又面臨老化，就跟產業一樣，因此一定要有這樣的自覺才能持續成長。
劉揚偉之前在股東會上表示，鴻海設定投資電動車、數位健康、機器人等3大產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等3大技術的「3＋3」重要發展策略。未來將持續轉型升級，最終達成毛利率在2025年達到10%以上的目標。
鴻海研究院同時於今日進行人事佈達，研究院執行長將由李維斌博士擔任，李博士同時兼任資通安全研究所所長，量子計算研究所所長由謝明修博士擔任，人工智慧研究所所長則由栗永徽博士擔任。過去曾擔任台北市資訊局局長以及富邦銀行數位長的李維斌指出，研究院不僅是一個技術交流平台，更有定義市場、定義未來的能力，他將致力於賦能並開啟新一波智慧化產業技術的應用創新。