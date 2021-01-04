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鴻海研究院揭牌站上百元創波段高　劉揚偉：反映市場信心

記者許家禎/台北報導

2021-01-04 13:35:38

▲鴻海研究院今（4）日舉行揭牌儀式，鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉共同現身，鴻海股價也再創波段新高，盤中站上百元，創3年新高。（圖／林柏年攝，2021.1.4）
▲鴻海研究院今（4）日舉行揭牌儀式，鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉共同現身，鴻海股價也再創波段新高，盤中站上百元，創3年新高。（圖／林柏年攝，2021.1.4）
鴻海研究院今（4）日舉行揭牌儀式，鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉共同現身，鴻海股價也再創波段新高，盤中站上百元，創3年新高。劉揚偉表示，這是反映了市場的信心，公司將持續提升競爭力。而對於即將登場的線上愛心嘉年華尾牙，他則說會有很多科技面的應用，要大家拭目以待。
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會後劉揚偉接受媒體訪問時提到，鴻海研究院的定位，主要是在學術研究與產品發展中間的位置，因為過去許多國家級研究單位，在之後產品商業化的過程中都會遇到一些問題，而鴻海研究院的成立鎖定3+3方向，尤其是電動車、數位健康與機械人3大產業的目標很清楚，研究院將領軍持續讓集團轉型升級、保有競爭力。
而今日鴻海股價再創波段新高，盤中站上百元，創3年新高，甚至之前還有外資喊到100元。為此，劉揚偉說股價可以反映兩個面向，一是基本面，另一個就是市場對公司的信心，因為鴻海努力朝著時代趨勢來轉型升級，市場也很清楚，因此反映了市場的信心，公司會持續往前走。

而往年都成為產業焦點的愛心嘉年華會，今年因為疫情而取消實體，準備以線上方式舉行。劉揚偉說，因為疫情，許多活動轉為線上，感受到網際網路無遠佛屆的力量，這次線上要做到連國外的員工與眷屬都能參與，會有許多科技面的應用，「很興奮！請大家拭目以待」。至於會不會有紅包加碼？他則回應「不會打折扣，一定會分享」。

鴻海研究院同時於今日進行人事布達，研究院執行長將由李維斌博士擔任，李博士同時兼任資通安全研究所所長，量子計算研究所所長由謝明修博士擔任，人工智慧研究所所長則由栗永徽博士擔任。
過去曾擔任台北市資訊局局長以及富邦銀行數位長的李維斌指出，研究院不僅是一個技術交流平台，更有定義市場、定義未來的能力。人工智慧研究所所長栗永徽也說，這是可以提供資源讓年輕人自由實驗與嘗試的地方，讓台灣優秀的年輕人，不需要離鄉背井，留在台灣，一樣可以有機會實現理想，打造世界級的演算法或服務。
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