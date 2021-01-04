反差好大！《天巡者》男星蓄鬍扮特務　變成熟穩重

新生代演員張洛偍，上個月剛殺青《討債女王》，當時他為角色增重4公斤把肌肉練回來，好讓自己可以完美詮釋拳擊教練的狀態，更特別蓄鬍讓自己更有成熟魅力，殺青後也緊接著接下新代言，張洛偍直呼：「廣告中特務的造型跟我平常有反差，整個特務造型還有現場造景氣氛配上車子，感覺自己變得很成熟穩重。」

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▲張洛偍造型多變。（圖 / 周子娛樂提供）

× ▲張洛偍造型多變。（圖 / 周子娛樂提供）

有別於過往陽光帥氣形象，張洛偍第一次換上了較不一樣的特務造型與觀眾見面，「身為演員，嘗試不同角色是最美好的過程，但一直覺得拍攝過程太短演得很不過癮！看完這次廣告更想要挑戰警察或是特務這類型的片！」本身就很愛開車的他，不管路途再遠都堅持要自駕享受開車的過程，拍攝當天也因為安全因素，車子甩尾的畫面都是由特技車手來駕駛，張洛偍都是坐在車上拍攝，主要是眼神情緒的畫面，他笑說：「雖然說術業有專攻，但希望未來有機會不論是在廣告或戲劇上，可以這樣很帥氣的開車拍攝，展現我的技術。」

▲張洛偍都在車上拍攝。（圖 / 周子娛樂提供）

× ▲張洛偍都在車上拍攝。（圖 / 周子娛樂提供）

張洛偍演出的《天巡者》已邁入第11集，戲中更出現令觀眾捧腹大笑的「歐陽凱小教室」指導正南如何第一次約會，雖然最後仍被心語拆穿。昨（3）日播出張洛偍一如以往暖男上線，粉絲也期待恩熙快點感受到歐陽凱的好，不斷敲碗趕緊在一起。