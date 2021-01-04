視察最大校園供膳廠 侯友宜親自查驗肉品報告
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-04 14:10:05｜2021-01-04 14:13:43
國內1日正式開放萊豬進口，新北市長侯友宜在今(110)年第1個上課日率同衛生局、農業局及教育局，前往新北市最大的校園營養午餐團膳廠商，訪視肉品供應狀況，確認用於學童午餐的豬肉及其再製品來源憑證，以及產地標示是否為國產品，並現場連線食材登錄平臺肉品來源登錄正確性。
新北教育局表示，目前新北市學校自立廚房的午餐供應率達52%，其餘由團膳廠商供膳，新北市境內共有9家團膳廠商，今（4）日訪視位於新莊廠房就是目前供應量最大的上將食品公司，該公司109學年度供餐予全市73所學校，估計單日最大供餐量可達7萬1,000份，因此列為110年度第一間重點訪視的對象。侯友宜與稽查員進入-18℃肉品儲存凍庫，在現場逐一核對豬肉肉品驗收細項、進貨憑證、檢驗報告等資料，以確保校園午餐所使用之肉類食材安全無虞，並隨機抽取即將供膳的豬肉肉品送驗﹔侯友宜說，為了孩子們的健康，新北市率全國之先將萊克多巴胺零檢出列入午餐契約變更條款並詳列罰則，新北市自1月起啟動監廚隨機肉品抽驗送檢新制，讓每個廠商每月都受到監管機制。
今天現場侯友宜也指示教育局採購瘦肉精快速檢驗試劑，提供自立午餐廚房學校學期中使用，一旦學校自主發現檢驗結果異常，即送專業實驗室進行化驗，幫學童多增加一層防護，強調新北的校園只接受國產零萊劑的豬肉。教育局呼籲，供膳廠商務必遵守衛生福利部豬原料原產地標示規定，提供給學校每月菜單均須加註豬肉產地資訊，並確實上傳食材資訊至教育部校園食材登錄系統，倘未依限登載或登載不實者將依契約扣點，並處以懲罰性違約金。