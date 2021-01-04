遭傳「隱婚、謊報年齡」負評　李智雅靠《上流戰爭》翻紅

韓劇《Penthouse上流戰爭》灑狗血劇情媲美台灣本土劇，屢在韓國刷新收視紀錄，女主角之一的李智雅人氣也隨之上升。她的人生精彩程度不輸於電視劇，歷經隱婚、謊報年紀、整形等負面消息，靠對演藝的熱忱，撐過低潮期，再度翻紅。

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42歲的李智雅2007年以「神秘新人」之姿獲裴勇俊拔擢，主演《太王四神記》一戰成名，殺青後更簽下多個廣告。3年後，她主演《雅典娜：戰爭女神》再登事業高峰，與男神鄭雨盛傳出假戲真做擦出愛火，被韓媒拍到兩人恩愛同遊巴黎，照片曝光後，男方罕見認愛前女友。

▲李智雅主演《太王四神記》一戰成名。（圖／李智雅Instagram）

正當李智雅和鄭雨盛的戀情鬧得沸沸揚揚，她被踢爆隱瞞「徐太太」身分和鄭雨盛交往，傳出早已結婚14年，老公還是韓國「國民歌王」徐太志，正在打離婚官司，甚至獅子大開口，要他付1.4億台幣天價贍養費，並扯出她謊報年齡裝小，震驚韓國演藝圈。

▲李智雅曾被懷疑謊報年齡。（圖／李智雅Instagram）

李智雅在1997年、年僅19歲時，就嫁給徐太志，離婚後李智雅曾在談話節目中表示，之所以隱婚是因為年輕不懂事，為了守護對徐太志的愛，所以選擇不公開婚姻關係，甚至與家人有7年不聯絡，如果人生能重來，她不會再選擇過「不正常的人生」，會選擇家人。

而李智雅的美貌也備受關注，經常遭傳是整形美人，透過經紀公司多次否認，稱只是拍戲時狀態不佳，導致面部浮腫。而她兩年前曾在節目中鬆口：「曾經隆過鼻，但因體質不適合而發炎，後來不得不將填充物取出。」

▲李智雅李經常遭傳是整形美人。（圖／李智雅Instagram）

2011年爆出離婚、謊報年紀等負面消息後，人氣大受影響，在韓國演藝圈高壓輿論下，沒有太頻繁接戲，多虧靠對戲劇的熱誠與堅持，挺過低潮，直到7年後，主演《我的大叔》，在劇中飾演男主角李善均外遇的妻子，再度獲得關注。

今年在「韓劇狗血教母」金順玉編劇的全新力作《Penthouse上流戰爭》中飾演家境富有、溫婉動人的「沈秀蓮」，隨劇情的發展，開始展開復仇計畫，演技大噴發，使她再度爆紅。