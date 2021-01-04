鄭文燦視察A22站工程進度 中豐路圍籬已拆除道路復舊
記者李春台/桃園報導
2021-01-04 16:40:34
鄭文燦市長今(4)日前往中壢區中豐路機場捷運延伸線A22站工區，視察近期工程進度，工程執行單位交通部鐵道局表示，因施工架設在中豐路(中央西路至中美路)上的圍籬已拆除，1月4日凌晨起，路面重新開放通車；目前A22站正進行車站建築裝修及機電系統工程，預計可如期於111年完工通車。
鄭文燦表示，機捷中壢延伸段歷經7年的工程，機捷工程已經推進到A23站。A22站是市區裡的大站，深度高達26公尺，約有8層樓深，長度也超過120米，未來是中壢人搭乘機捷重要的一站。鄭文燦說，工程已經完成了百分之90幾，桃捷公司也提早進行運轉測試，希望跟鐵道局合作，在明年的7月，讓機捷能夠推進到A22站老街溪站；至於A23站要配合中壢車站鐵路地下化，預估開工後還要7年，目前鐵路地下化也持續在進行，加上綠線要延伸至中壢，已經在進行綜合規畫，所以將來中壢車站是三鐵共構的大車站，對中壢的轉型幫助很大。交通部鐵道局北部工程處表示，配合A22車站及横渡線開挖，中壢區中正路及中豐路自102年起架設施工圍籬，車道縮減，近期路面上的開挖工程告一段落，道路上的圍籬撤除，中豐路(中央西路至中美路)恢復為南北雙向各1車道通行，施工圍籬移設置中豐路西側，繼續進行人行道復舊工程。
鐵道局北工處處長郭林堯表示，感謝工程期間周邊住戶、商家及用路人的體恤配合，目前A22站持續進行穿堂層及月台層地坪及牆面裝修、水電環控設備安裝及機電系統工程，A22站預計將於111年如期通車啟用。桃園市政府捷運工程局陳文德局長表示，機場捷運A22站的設計是結合老街溪周邊早期埤塘遍布的特殊地理環境，故以「萍、塘、清、流」四個字貫穿車站整體設計，出入口遮簷屋頂採用「台灣萍蓬草」意象，以特殊巨型鋼結構打造，將老街溪周邊環境特色融入，未來將成為當地重要地標之一。