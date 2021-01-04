特企／「天選幣」聲勢水漲船高　衝擊比特幣王者地位？

虛擬貨幣龍頭，比特幣（BTC），根據統計數據顯示市值已衝破4900億美元，已超越許多大型跨國企業，例如NETFLIX、PayPal、美國銀行、迪士尼以及全球第二大投資銀行摩根大通等，就連特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）也時常於推特上公開表示自己對加密貨幣的支持及關注。

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在連日狂漲後，於12/27日，比特幣正式創下每顆要價28,240美金的新高，能有這樣的漲幅無疑是投資者對加密貨幣市場的一種肯定。除了比特幣，近期市場上也頗受討論的還有天選幣（CSO），一款基於「以太坊區塊鏈」為技術基礎的新型態功能型加密貨幣。

「天選幣」來頭不小，除了擁有豐富的投資人及顧問群，團隊成員更由來自全世界的菁英組成。以加拿大籍CEO George Green為首，天選幣為少數決定深耕亞洲，並以台灣為首站的國際級區塊鏈項目，目標版圖幾乎涵蓋整個亞洲。





「天選幣」之所以能在社群造成極高討論度，在於項目方積極拓展應用場域廣度及深度，目前以內容平台為合作應用主軸，已與知名社群網站「宅論壇」簽約合作，未來更將跨足直播、電商、社群媒體及遊戲平台等，項目方也表示已有三個新的殺手級產品已經處於開發測試階段，將於2021年第二季起陸續發表，且所有產品線也都將支持「天選幣」的全面應用。





天選幣目前主要的合作對象「宅論壇」，每月已有超過500萬以上流量，並且擁有超過10000註冊會員數，論壇上能以CSO消費下廣告，或使用其付費功能，未來更可用CSO以低於市價的行情兌換商城商品。同時也可以透過互動在論壇上挖礦，賺取CFO（宅論壇原生之加密貨幣）獎勵。





現在宅論壇上透過社群互動能獲得CFO的配給，用貢獻的多寡來分配代幣給生態系的參與者，此種獎勵機制讓整個平台的活絡度一直保持著高水平。有別於其他加密貨幣，「天選幣」融合娛樂媒體生態系，打造多向流通的代幣循環，更因現行社會大眾對社群的依賴度極高，這種以娛樂媒體為的形式，對打造用戶的高黏著度能有顯著效果。

雖然CSO還沒正式上交易所，但作為參考價值，CFO上市至今不到一個月漲幅已高達10倍之多。