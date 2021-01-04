鼓勵企業雇中高齡勞工 勞動部再推30萬職訓補助
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-04 14:39:26
勞動部在去（2020）年發布中高齡者及高齡者穩定就業辦法，提高企業雇用中高齡者的誘因，今（4）日勞動部再發佈了「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，企業可向各地勞動力發展署分署提出申請，每年最高再補助雇主30萬元。
為支持中高齡者及高齡者穩定就業，鼓勵雇主派訓中高齡及高齡勞工，勞動部於今日發布「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，提高雇主派訓中高齡者及高齡者的補助。凡雇主檢送訓練計畫至勞動部勞動力發展署所屬各分署並經審查通過後，即可指派所僱用的中高齡者及高齡者到國內公開招訓的訓練單位參加職業訓練，並申請70％訓練費用的補助，補助總額每1雇主年最高以30萬元為限。勞動部去年12月4日發布「在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法」等6部子法，為利雇主申請穩定就業辦法中職業訓練補助，勞動部再於今日發布「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」並公告申請補助額度，凡雇主依經營發展及穩定留任需要，指派中高齡及高齡勞工參加國內訓練單位公開招訓的訓練課程，均可向勞動部勞動力發展署所屬分署申請補助。
勞動部表示，有意申請計畫的雇主，須於受理申請期間內至補助企業辦理員工訓練計畫網依經營發展及穩定留任需要，一次提出年度訓練計畫並上傳，且於上傳後5天內檢附申請書、訓練計畫書、設立登記證明等文件，向雇主所在地的勞動力發展署所屬分署提出書面申請。首次受理期間為1月4日至2月5日，並依預算執行情形得再次公告受理。勞動部指出，經分署審查核定通過後，雇主即可於核定次日起至當年度11月25日，指派所僱用45歲至64歲及65歲以上的員工參加國內訓練單位公開招訓的訓練課程，並於當年度12月5日前向分署申領補助訓練費用。