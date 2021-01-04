官員反質詢可解職？綠委批：國民黨無限上綱
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-04 15:16:22｜2021-01-04 15:16:45
立法院上會期為了萊豬進口攻防，除了行政院長蘇貞昌在質詢台上反質詢外，就連農委會主委陳吉仲在接受國民黨立委陳以信質詢時，都曾直接轉頭走人。為此，國民黨提出新法案，若未來官員有態度不佳、不願回答問題者，經三分之一委員同意，就能直接讓官員解職下台；民進黨立委陳亭妃則認為這樣的做法太過於無限上綱。
不滿陳吉仲備詢時沒回答他問題就直接走人，陳以信提出新法案，其中規定，立法院會或委員會，以後可以決議列出「不受歡迎人物」，只要是被列為不受歡迎人物的官員，整個會期都不能到立法院。此外，李貴敏認為，官員要是有實問虛答、不答覆委員提問者，經三分之一委員同意，就能直接將官員解職下台。不過，陳亭妃則說，行政官員跟立委之間，有時候確實會有一些看法不同，見解造成爭議，但若立委在質詢台上將資料準備得更齊全，能夠讓行政官員啞口無言，這才是立委厲害的地方。國民黨用立法、修法的方式，放大立委與行政官員之間的衝突，甚至可以將官員解職，這已經超過了立委職責，希望雙方互相尊重，用修法的方式處理雙方間的關係，已經有點無限上綱了。