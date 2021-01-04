金門高粱入門超簡單！4種餐酒搭配1張圖看懂

邁入68年歷史的金酒公司因應市場口味及飲食習慣的改變，不斷開發出更多的金門高粱酒款，期待吸引不同族群的消費者品嚐不同風味的金門高粱酒，為了讓消費者對於金門高粱的認知更容易上手，特地研訂打造出「金酒新4界」，依據香氣風格和口感濃淡劃分成4個象限，讓新手老饕一目瞭然，同時與知名餐廳合作，讓高粱也成為餐酒搭配的好選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「金酒新4界」分類方式先透過橫軸的聞香氣為基準，越往右側酒氣越濃郁，相對的越往左側則香氣越清雅，縱軸則以品口感為基準，越往上方口感越見醇厚，相對的越往下方則越甘淨，此次更透過活動打造金門高粱酒佐餐體驗，讓消費者用不同的高粱酒品飲方式搭配不同菜式的料理嚐鮮。

▲業者特地研訂打造出「金酒新4界」，依據香氣風格和口感濃淡劃分成4個象限，讓新手老饕一目瞭然。（圖／業者提供）

業者為了讓一般消費大眾從日常飲食中了解多元化的餐酒搭配體驗，舉辦「金酒的世界餐桌」活動與桂香私宅、香港私宅打邊爐港式火鍋及Plan B歐陸街頭市集小酒館、喀佈貍日式居酒屋等4間風格各異的餐廳合作，至1月底提供特製餐酒體驗套餐，打破消費者對高粱酒的想像。





為了讓更多年輕客群認識金門高粱酒，業者也與台北的Marquee及Commons等兩間酒吧合作，除了可以品嚐金酒特調之外，只要在酒吧參與「打造你的本命酒館」網路互動測驗，將結果畫面上傳至個人FB，並Hash Tag金門高粱酒，向店家出示上傳畫面，即可免費享有38度或58度金門高粱酒Shot一杯。



