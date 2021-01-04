時力春節前選出黨主席 黃國昌未登記參選決策委員
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-04 16:12:07｜2021-01-04 17:55:12
時代力量第三屆決策委員選舉昨（3）日截止登記，預計春節前將推舉出新任黨主席。現任三名時力不分區立委王婉諭、邱顯智、陳椒華都登記參選決策委員，但是前立委黃國昌並未登記決策委員選舉。
現任決策委員中，包括王婉諭、邱顯智、陳椒華、林于凱、張衛航、簡智翔、林彥甫、彭盛韶、白卿芬、吳韋達、李兆立已表態確定繼續參選。陳椒華表示，如果能獲得支持擔任決策委員，願意繼續當任黨主席。高郁婷在去年8月底當選時代力量黨主席，但是當了兩個月突然辭去黨主席，11月10日決策委員會選出陳椒華擔任黨主席。王婉諭也宣布參選決策委員，她的參選主張包括：持續革新組織架構，精進組織人力、強化黨內溝通機制，凝聚共識、推動黨務健全，深耕地方發展、強化中央與地方協力共進、積極培力整合人才，佈局2022。
邱顯智參選決策委員主張包括：深化黨務改革、黨公職納入決策機制、建立中央、地方黨部設置組織章程，明定人事員額與黨職敘薪、強化紀律規章，設置紀律委員會主委，明定各類案件保密機制、建立內稽內控機制與募款專責部門、強化黨組織對中央、地方公職的支援。
曾擔任過時力秘書長的陳孟秀、陳志明、吳佩芸也都表態參選。另外，時力黨團主任賴嘉倫、市議員連郁婷也宣布參選決策委員。值得注意的是，曾擔任時力黨主席、前立委黃國昌並未登記參選。
時力本任黨主席任期至2月底止，預計本月15日選出第三屆決策委員，春節前將推舉出創黨5年以來的第6任黨主席。