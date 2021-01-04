中市外埔白千層森林 蔡其昌協助闢建森林步道秘境
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-04 17:07:00
台中市外埔區六分里水頭一路至二路間樹木林立，適合闢建林蔭大道供民眾休閒使用，在六分里長劉黃碧霞向立法院副院長蔡其昌反映下，蔡其昌爭取農委會水保局總經費512萬元，打造一串接外埔桐花步道之白千層森林秘境。
蔡其昌今(4)日邀集農委會水土保持局台中分局長陳重光、市議員施志昌、外埔區公所承辦林承彬及六分里長劉黃碧霞等單位到場視察白千層步道竣工工程，該步道工程延續既有林間步道景觀，在白千層樹林裡闢建森林步道，是地方居民散步運動的絕佳地點。蔡其昌表示，與地方民代、里長努力了一段時間，今又啟用一條新的白千層步道，從甲后路來到外埔會先進入到磁瑤綠廊道，並且可串接桐花步道再到現在的白千層步道，最後終點會到六分社區的農藝傳坊，順利串聯地方特色亮點。
施志昌也說，地方的發展大家有目共睹，外埔現在除了有三條步道外（磁瑤綠廊道、桐花步道、白千層步道），更有葡萄酒、紅龍果等農特產品，我們會持續與社區一起推廣外埔特色，讓更多人看見外埔的美。陳重光提到，將全力來配合地方建設，白千層樹森林秘境闢建林間步道260m，並設有出入口意象2處及休憩設施1座，改造工程總經費512萬元。