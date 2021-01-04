大學社會實踐線上博覽會 興大獲雙獎榮登最佳人氣王

中興大學傳捷報！由教育部舉辦的「2020大學社會實踐線上博覽會」，興大執行大學社會責任（USR）計畫團隊，以「浪愛齊步走:流浪動物減量與福祉實踐」與「清流部落賽德克族風華再現」二項計畫，分別榮獲「特定主題影片獎」與「最佳人氣影片」雙項大獎，是頒獎場上最佳人氣王。

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此次博覽會以「耀在地•躍國際」為主題，全國計有97所大學、217件計畫參展，興大「浪愛齊步走:流浪動物減量與福祉實踐」團隊，經教育部USR推動中心評選獲「特定主題影片獎」，由教育部指派專業團隊，深入實踐場域拍攝具在地視野及故事性的影片。

計畫主持人黃振文副校長表示，興大默默投入流浪犬貓節育工作十餘年，近年展開跨校跨域合作，與伙伴學校共同發揮各自專業與影響力。執行浪浪計畫的興大獸醫系林荀龍副教授指出，目前臺灣對於犬貓的照護和醫療，相較過往已明顯進步，但流浪犬貓所身處的環境，卻仍未跟上腳步改善。





林荀龍指出，流浪動物發不出無聲，所以容易被忽視。幸好長期以來，有一群人默默為這些被遺棄、冷落的小動物持續努力。而這部影片也讓參與者了解，學習場域不再侷限校園或各自專業領域，希望藉此讓學生了解互助的力量，更重要的是希望能擴大及深化大眾，喚起人們對流浪動物福祉的重視。





其次，「清流部落賽德克族風華再現」所拍攝的微電影「上大學前的夏天」，則是在霧社事件九十週年之際，透過8分鐘的影片，溫暖記述部落少年返鄉學習部落文化與對自我認同的探索，經觀眾票選以最高票獲選「最佳人氣影片」。

計畫主持人賴慶明副教授表示，感謝教育部USR，讓社會大眾透過線上博覽會影片，即可跨越國界、跨越族群看見清流部落，並且更加了解霧社事件及賽德克族。此計畫整合教育部、大學與企業資源，更期盼未來在清流部落能設立霧社事件國際研究中心、讓我國原民文化在世界發光。