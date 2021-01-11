假日親子同樂好去處！麥當勞小麥麥體驗營超好玩

還在煩惱假日該帶孩子去哪嗎？每到週末假期，不少爸媽便開始規劃相關行程，但近期適逢東北季風及冷氣團影響，全台有雨的天氣將持續下去。因此，好玩又有教學意義的室內活動就顯得格外搶手。麥當勞自2015年起，推出「小麥麥體驗營」後，受到許多家長及小朋友們的喜愛。不僅小朋友可以體驗變裝的樂趣外，就連爸媽們也樂得一同參與。

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現場小朋友除了能化身為「小麥麥」，還有麥當勞的大哥哥、大姊姊可以陪孩子玩，家長也可以在旁記錄拍照，看著孩子體驗麥當勞的環境，從點餐、結帳、製作成品再到招呼客人，就像一場扮家家酒的遊戲，孩子可以盡情體驗喜愛的麥當勞環境， 2021年小麥麥體驗營更全新升級，小朋友不僅可以化身為小小經理、小小款待大使外，更可以一條龍的體驗麥當勞工作環境，玩得不亦樂乎。

▲家長紛紛拿起相機、手機，捕捉孩子最可愛的一刻。（圖／NOWnews）

日前當勞台北林森二店舉辦一場小麥麥體驗營活動，讓現場相當熱鬧，有家長受訪時表示，「孩子玩過都還想再玩，甚至不想離開」、「參加活動有人幫忙陪小孩又可以拿禮物、餐點CP值超高」。





此外，也有家長提到，「現在麥當勞的Happy Meal的餐組選擇很豐富，有大人小孩都喜歡的四塊麥克雞塊以及配餐薯條，還有好幾款飲料跟一本精美的雙語讀本，這樣有得吃有得拿的四件組合只要89元，是很划算的選擇」。更有爸媽表示，「平常孩子就喜歡玩扮家家酒，這次難得體驗小麥麥體驗營活動，相當有趣，很值得作為一個成長的紀念」。



▲開始體驗前一定要先洗洗手。（圖／NOWnews） ▲小朋友圍起圍巾，準備大顯身手。（圖／NOWnews） ▲小朋友選擇自己喜歡的飲料，由麥當勞的大姊姊帶領遊戲過程。（圖／NOWnews）

實際上，2021全新升級的小麥麥體驗營，現場除了有準備給小朋友的麥當勞制服外，也結合洗手消毒的衛教觀念，現場化身為「小小經理」的小朋友，除了能模擬製作餐點的方式，動手為薯條灑鹽巴，就連裝冰塊、做飲料，最後實際上櫃檯為顧客點餐招呼客人，都讓小朋友相當興奮。



▲小朋友站上點餐櫃檯，大聲的跟顧客大喊「您好，歡迎光臨」。（圖／NOWnews） ▲由於不少小朋友愛吃薯條，小麥麥體驗營今年新增做薯條體驗。（圖／NOWnews） ▲擲骰出完美薯條，小朋友玩得開心。（圖／NOWnews）

此外，若是選擇小小款待大使，除了一樣可換穿可愛的麥當勞制服外，麥當勞也精心準備禮物、茶水，讓小朋友「款待」爸媽一下。至於體驗的部分，小朋友還可嘗試冰淇淋DIY，搭配有趣的活動及體驗情境，現場的小朋友們個個帶有滿足的笑容。若是想體驗的家長也別擔心，現在就可上麥麥童樂會網站，搜尋可供的報名場次，讓家中的小寶貝有個難忘的回憶吧！



▲參與的小朋友個個笑得開懷，表示下次還想再來。（圖／NOWnews）

麥當勞表示，近年在市場上，有發現手作體驗活動相當熱門，而全新升級的小麥麥體驗營，以小朋友可以手作作為出發，新增了許多體驗環節，目前一月份場次已報名額滿，二月份場次可上麥麥童樂會網站查詢報名。





此外，除小麥麥體驗營外，麥當勞親子活動也有哆啦A夢主題生日派對及手作活動，更有豐富的童樂故事屋活動，內容豐富，有興趣的消費者可以關注麥麥童樂會粉絲團，或上麥麥童樂會網站查詢。