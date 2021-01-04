中職／兄弟教練團變動 陳江和轉任戰術執行和跑壘教練
運動中心/綜合報導
2021-01-04 16:30:36
中信兄弟球團今日（4日）宣佈教練團異動，除先前已發佈之一軍總教練將由原二軍總教練林威助升任，原一軍總教練丘昌榮轉任一軍首席教練，二軍總教練由原一軍外野守備教練林明憲接任外，而近期爆出爭議的 原一軍首席教練陳江和轉任一軍戰術執行／三壘指導教練。
兄弟今天公布的教練團異動還包括： 一軍打擊教練由原二軍打擊教練石志偉接任、一軍外野守備／跑壘指導教練由原二軍外野守備／跑壘指導教練陳皓然接任、二軍內野守備／跑壘教練由新聘任的許峰賓接任、二軍外野守備教練由原一軍打擊教練許皓銘接任、一二軍體能教練將由李尚儒、陳弘桂，加上由球員轉任教練的黃稚峰，三人進行職務分配；另有原助理投手體能教練陳品翰持續負責二軍投手體能。至於二軍投手教練由王建民、鄭錡鴻及艾迪頓（Nick Additon）來負責，王建民今年將以全職投手教練身分執教，並協助農場主管彭政閔制定投手養成計畫，鄭錡鴻及艾迪頓也會共同參與，而艾迪頓國際球探職務仍會持續進行。
中信兄弟的農場養成部分，續由彭政閔負責農場主管一職，原農場副主管藤田学（Manabu Fujita）階段性任務完成，後續將由上述所提之二軍投手教練群一同協助制定投手養成計畫，野手訓練計畫則由二軍打擊教練威爾森（Tack Wilson）協助。中信兄弟整軍備戰，去年底年輕球員及部分教練已於屏東訓練基地展開體能檢測及重訓營，今年度春訓也將於1月8日進行開訓典禮，全力備戰中華職棒32年嶄新球季