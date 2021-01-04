蘇偉碩：蘇貞昌視察「萊豬」　純粹在作秀

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蘇偉碩指出，蘇貞昌今天去看到的豬肉，都是去年下訂的，加上政府不斷宣示「學生不吃、軍人不吃、警消不吃、受刑人不吃」，進口商不太可能現在就進萊豬，且政府公布逐批檢驗也只實施「前3個月」，萊豬若要進口，也會是4月以後，「蘇貞昌現在去看，不過是作秀」。
蘇偉碩表示，在動物實驗和飼養豬隻的影響研究上，確認了萊克多巴胺對神經系統的毒性，但是對人類的影響，卻沒有進一步的科學研究。根據台灣法規「健康風險評估技術規範」，健康風險評估有四個步驟，其中第一個就是「危害確認」，必須評估危害物質的所有可能毒性。
蘇偉碩指出，政府委託特定學者對進口萊豬實施健康風險評估，但完全沒有看到萊劑對於「神經系統毒性的描述」，這是因為萊劑對於人類神經系統的每日安全劑量為何，至今沒有研究資料。如果政府願意投入資源研究，在國際上第一個制定出萊劑對於人類胎兒神經系統的每日容許安全劑量建議，並依此來做出更完整的健康風險評估，將是台灣對於國際社會的一大貢獻。
蘇偉碩說，在這樣的研究結果出來之前，建議先由立法院有條件的否決行政命令，要求行政院先做出更完整的萊劑健康風險評估後再議，相信這樣也能做為行政機關與美國貿易談判的強大後盾。