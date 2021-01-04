創2014以來7年新高！六都2020年移轉棟數破25萬棟

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然12月8日央行宣布新一波的選擇性信用管制措施，但因為不動產交易從簽約到辦理完移轉登記，大概需要一個月左右的時間，12月的移轉還是反應11月政策上路前的熱絡市況；另一方面，12月地政機關工作天數多，帶動12月的移轉棟數拉高，全年六都的移轉棟數創下近7年以來新高，也就是2020年買氣是7年以來最好的一年。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，12月的移轉狀況，多半是反應11月以前的買氣，故整體表現仍延續2020年「錢多」、「利低」的活絡基調，因此各都移轉量都較上月增2至15％；至於台北對上月小跌，主因是11月交屋潮的移轉量多，導致基期較高所致，不然以台北市12月移轉量逾3000棟來看，已是2020年的單月次高，顯示市場熱度仍暖和。
永慶房屋業管部協理謝志傑說明，今年房市隨著國內疫情逐漸受到控制，再加上全球低利率環境、寬鬆貨幣政策，房市交易轉趨熱絡，使六都累計買賣移轉棟數僅台南些微減少，其餘皆呈現正成長，全台交易量則可望突破2014年的32萬棟，創7年來新高。
對於今年初移轉棟數，曾敬德預估，1月移轉棟數可以反應12月的交易市況，也可看出政府打炒房對於市場買氣的影響程度；另外，1月的工作天數比起12月減少約13％，短期內的市場移轉棟數高峰應該就落在12月份。
另外，針對央行於去年底祭出限貸政策，張旭嵐表示，這或許會讓部份投資人轉為觀望，但實際的市場反應，估計會在今年的1、2月逐漸發酵，可是這些政策對剛性買盤影響性不大，據此預估2021年的房市交易，應會朝穩健成長的方向發展。
謝志傑補充，房市從2016年以來逐步復甦成長，今年交易量已經可望突破七年新高，另在政府健全房市政策下，將讓房市呈現健康的成長模式，有助於2021年的剛性需求買盤進場；因此，若是有自住或是置產需求的民眾，可以考慮趁現今利率維持低檔的時候，多看屋多比較，早日購得心中理想的好屋。