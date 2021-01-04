彩色口罩含偶氮色料恐致癌 食藥署北中南突擊抽查30件
記者劉雅文/台北報導
2021-01-04 16:58:01｜2021-01-04 16:58:22
全球新冠肺炎疫情持續延燒，為了防疫也刺激了口罩的銷售，各式各樣的彩色醫用口罩流竄市面，但是也因此爆發，擔憂業者用染料製造特別樣式口罩，可能會有危害健康的疑慮，對此，食藥署也下令抽查市面彩色口罩。
食藥署醫粧組研究員王兆儀表示，這次將針對已經在市面販售的口罩，在實體店面跟網路上，北中南共抽樣30件，針對「偶氮染料抽驗」，一旦查獲不符規定者，會依消保法相求業者要下架回收，至於開不開罰，食藥署表示，將會視狀況，根據消保法相關罰則開罰。這回大動作稽查醫用彩色口罩，食藥署表示，將會先去看使用染料的狀況，抽查後再溯源了解，會在兩週內抽查送驗。
根據國家標準CNS紡織品規範，針對偶氮色料要求≦30ppm，食藥署也將進行源頭查廠，一旦查廠或抽樣發現不符規定的情形，將依藥事法或消保法要求業者下架回收，必要時要求銷毀及其他適當處分。
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