澎萊豬快篩　元旦假期動員17人次稽查82家164件標示

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局指出，今年度萊克多巴胺豬肉快速篩檢目標為600件，自110年1月1日萊豬開放進口，衛生局元旦3天假期加強抽檢與抽查豬肉製品，3天動員17人次，總計稽查82家，164件標示，皆符合本縣食品安全自治條例規範。
農漁局表示，由台灣進入澎湖豬隻需檢附拍賣證明單，本地豬隻除由農漁局做飼料抽驗外，另由防治所至畜牧場做毛髮抽驗，送至肉品市場屠宰養殖戶需檢附家畜健康聲明書，豬隻有來源證明相對安全。為支持台灣生產優良豬肉產品，反對含有瘦肉精豬肉流入市面，未來將提高每戶每季抽驗頻率，增加36倍抽驗數，防止禁藥、偽藥及劣藥進入畜牧場，確保本地豬肉品質。
教育處表示，學校將超前部署守護學生及學童健康，校園食材全面採用國產豬肉，修訂學校營養午餐供貨契約，規範豬肉及其相關製品皆須完全使用國產品，校園食材資料公開透明，家長上網就能掌握學校每日午餐的食材來源，不定時到校督導，確保各校遵行學校衛生法規定，並稽查學校進貨來源。
衛生局表示，因應萊豬進口，截至去年12月25日止澎湖20家豬肉及其可食部位原料食品製造及加工業者已全數輔導完成，賣場、超市、超商、雜貨店、傳統商行、食品進口商、傳統市場及攤商等食品販售業者175家已完成輔導286家次，早餐業、自助餐飲業、速食業、機關膳食、一般餐廳、宴席餐廳(20桌以上)、觀光飯店等其他直接供應飲食場所餐飲業者697家已完成輔導775家次。