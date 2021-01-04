參選北市黨部主委 顏聖冠：黨內各大派系大老都支持
記者丁上程/台北報導
2021-01-04 16:58:46
民進黨前台北市議員顏聖冠，今天（4日）上午前往民進黨北市黨部，登記參選北市黨部主委，也成為民進黨內首位登記參選的候選人。由於日前黨中央中常會中，也通過「吳怡農條款」下修參選黨部主委的年限，一度傳出已經屬意由吳怡農擔任下一屆北市黨部主委。不過在開放候選人登記後，顏聖冠卻成為首位候選人，黨內競爭似乎仍有待解決。
顏聖冠今天下午接受訪問時，表示一開始是一些黨內同志與先進，鼓勵她參選北市黨部主委一職。「因為大家覺得說我有五屆議員的資歷，所以在20年當中，不管是從總統大選到立委選舉到議員選舉到里長選舉，其實我有非常豐富的選舉經驗。」顏聖冠說，「這一屆主委的任務，其實是要為了2022年的選舉，不管是市長議員或者是里長，必須要做一些溝通協調的工作，所以很多先進跟前輩覺得說，我的資歷跟能力都滿認同的，所以有很多黨內的先進跟同志就鼓勵我」。而針對未來選舉過程中，可能造成的派系紛爭，顏聖冠也強調，大家覺得的「各派系的大老」都有去拜訪過。「他們聽到我有這樣的想法的時候，其實都非常地支持跟鼓勵，其實一開始的時候比較是很多的前輩鼓勵我。議會從政20年，其實我跟各派系都是非常好的朋友。」顏聖冠說，「而且大家都認識很久，我相信這樣的資歷跟背景，對未來台北市在整合跟協調，我相信我具有一定的能力，我也希望未來台北市黨部在一個團結的氛圍下，大家一起來打選戰」。