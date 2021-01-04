全台懷疑外國豬？台豬價不降反漲 朱學恒：有政府會反商
新頭殼newtalk
2021-01-04 17:14:52
含萊克多巴胺的美國豬肉於元旦正式開放進口，有業者以使用台灣豬為由，藉機調漲便當價格，全台毛豬交易價也已經上漲5%。農委會回應，因為台灣口蹄疫拔針，豬肉外銷，才導致豬價上漲。然而，「宅神」朱學恒指出，大家懷疑外國豬，加上農委會說明只要貼了台灣豬標章，若不是國產，被查到將依標示不實開罰，所以台灣豬需求增加，不但造成台灣豬價格上漲，也影響到業者生意，朱學恒忍不住痛批：「這就是經典的有政府會搞事，有政府會反商啦！」
朱學恒在臉書Po文怒罵：「到底哪些白癡農委會行政院官員跟你講說美豬開放之後市場台灣豬豬肉會降價的？一個新政策搞到全部的人都懷疑外國豬，當然台灣豬需求量會大增啊！有沒有去市場買過豬肉問過豬農啊？台灣去年口蹄疫才拔針，你也不要聽那些側翼財經白癡跟你講甚麼豬農外銷賺大錢了，所以國內台灣豬肉變少了，妳放屁！才拔針變成不是疫區根本外銷要重新談好嗎，幾個月就談好喔，你當其他國家口蹄疫預防跟農業部都跟你一樣豬腦嗎？」對於農委會宣布，只要貼了台灣豬標章，如果不是國產，將依標示不實開罰新台幣4萬到400萬元罰鍰，朱學說：「到處發台灣豬標章還跟人家簽甚麼契約要處罰，你覺得各大小吃店是不是只能用更多台灣豬，豬肉需求增加價格當然會上漲，所以之後便當店、炸排骨之類的都會因為台灣豬肉價格上漲而跟著漲價啦，更別提倒楣的鬍鬚張除了業績掉了10%之外，還得把三個月的西班牙豬肉庫存通通捐給公益團體，這就是經典的有政府會搞事，有政府會反商啦！北七！」
對此，網友紛紛表示：「美豬開放是讓窮人多一種選擇，怎麼會是讓豬肉降價，到底是哪個白癡說的」、「朱大能體諒蔡總統嗎？先說好我沒辦法」、「恭賀台灣與國際接軌 國際矚目焦點，全球萊克多巴胺人體實驗最大國」、「這個國家的人吃進口含萊劑的豬肉，確把不含萊劑的豬肉出口」、「萊劑沒問題，可以進口！為什麼不能開放台灣豬農使用？萊劑有問題，臺灣豬農不得使用，怎麼會允許進口？」新聞來源為Newtalk 新頭殼