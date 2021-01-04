姚元浩淚灑《全明星》慶功宴　胡宇威笑納龍舟之約

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姚元浩說進演藝圈25年沒什麼朋友，參加完《全明星運動會》多了李玖哲、江宏傑、陳漢典這些兄弟，為了團隊練習，他早上4點開車載所有隊員到運動場練習，自己貼錢繳罰單、停車費，有一次開車聽到「碰」一聲，李玖哲下車巡視：「後面的車沒事，但你的車很嚴重，後面都斷掉了。」姚元浩聽完崩潰，維修又花4萬元。
陳漢典在比賽過程中曾萌生退意，姚元浩爆料：「漢典有一天凌晨12點打給我說，浩哥我真的很對不起你們，錄這節目好像跟心裡想的不一樣，每天都要花這麼多時間練習。」然而姚元浩帶隊鐵腕，不諱言常罵陳漢典，「練躲避球時我很不客氣跟漢典講話」，他還訂下失誤罰金，陳漢典、李玖哲、孫其君都被罰1萬元，預計用來犒賞隊員吃麻辣鍋。
藍隊邱宇辰分享，比賽3個月最黑暗的時刻就是胡宇威在龍舟比賽前夕骨折，低落士氣籠罩一周，他說：「我在他旁邊目睹整個過程，看到X光片真的很像一把槍直接打在我身上，我的眼淚就止不住，好像我自己心也斷掉，我們都知道划龍舟是他最想要的。」夏和熙爆料：「邱宇辰說他失戀都沒流過眼淚，第一次因為男生哭。」
夏和熙在胡宇威受傷期間化身「看護」，燉鱸魚湯進補胡宇威，跨年還約胡宇威一起過，「因為他腳需要一直舉著，我說你來我家，我會讓你一直舉著」，一席話讓眾人想歪，胡宇威則表示現階段不能久站，「大概6個月到8個月就可以激烈運動，醫生說我復原狀況好，期待照X光看到白點，代表骨頭長回來」。