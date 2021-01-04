名家論壇》單厚之／天網越大、人權就越小

我是廣告 請繼續往下閱讀
（電子圍籬1.0是監控居家檢疫者與被隔離者是否離開，違反檢疫、隔離規定；電子圍籬2.0則是監控自主管理者是否違規進入群眾聚集的場域）。
對於天網或電子圍籬2.0，指揮中心都以《傳染病防治法》為法源，並表示大法官690號解釋已經認為不違憲。但690號解釋針對的是，SARS期間接觸者或疑似被傳染者，被主管機關依《傳染病防治法》規定強制隔離，是否有違反《憲法》「自由權」的問題，與「自主健康管理者」、監控手機訊號都沒有任何的關係。
針對「電子圍籬2.0」，指揮中心並沒有引用《特別條例》為法源，而是以《傳染病防治法》為法源。這意味者，「電子圍籬」的使用被非針對新冠病毒的特例，而是通案，將來面對登革熱等法定傳染病，衛福部理論上都可以用相同的法源，以基地台監控民眾的行蹤。
對於以基地台監控自主健康管理者的行蹤，法界一般都同意有「隱私權」的問題，但對於是否符合比例原則與公益，則有不同的看法。
分歧更大的是，這樣的舉動是否有違背《通訊保障及監察法》的規定，有一派認為基地台的定位訊號，屬於「利用電信設備發送…信息」；另一派則認為，因為沒有監看民眾通訊的內容，所以自然不屬《通保法》規範的範圍。而行政院自然是後者。
《通保法》是為了偵察犯罪之用，條件設得相對嚴格，所有的犯罪都是正面表列，必須要最輕本刑3年以上之罪，經檢察官、法官同意才能實施，如果認定「電子圍籬」是《通保法》規範的範圍，那指揮中心的作為就有違法之虞，所以行政院當然不認同此舉屬於《通保法》的範圍。
但問題來了，既然天網、電子圍籬不是《通保法》規範的範圍，那自然也不屬於《通訊保障及監察法》「保障」及「監察」的範圍，指揮中心的作為無人監察，指揮中心的作為出了問題，也無從保障。民眾既無從得知、確認指揮中心何時開始、何時結束、監控了自己哪些足跡，萬一足跡外洩了，民眾也沒有明確的法令可以求償。
為了降低外界的疑慮，指揮中心把「天網」更名為「電子圍籬2.0」。既然有1.0、2.0，理論上就還可以有2.1、3.0…N.0的電子圍籬，指揮中心何時、如何決定電子圍籬升級、增加監控的對象、地點，人民根本無從得知，也沒有任何機關可以監督。
所以1.0符合社會公益，2.0也符合比例原則，所有一切的標準、是否有違憲的疑慮，都是行政機關說了算。當行政權越來越大、可以任意成長、膨脹時，人權自然就越來越渺小。
回頭看看釋字第690號解釋，當時是一個《傳染病防治法》明訂的條文，對我們今天已經認為是常識的「隔離接觸者、不確定是否染疫者」，都經過大法官會議解釋才確定不違憲。今天指揮中心的很多作為，連基本的法律基礎都沒有，距離690號解釋，豈止十萬八千里。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。