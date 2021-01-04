建案大增營造業職災風險高　許銘春突襲勞檢查出28項違規

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勞動部表示，2019年營造業職災死亡人數攀升至168人，2020年累計至12月27日止，死亡人數雖已降至142人，惟仍為各業之冠，分析主要原因，包括前瞻計畫等重大公共工程陸續展開，台商積極回流投資，全國建案開工量大幅增加，部分工程因安全衛生設施欠缺及管理不良，導致重大職災案件增加。
勞動部說明，現階段已要求職安署重新檢討營造業防災機制，除推動施工風險評估管理機制、運用資訊科技減災及結合外部資源防災等多項強化營造業減災策略，協助營造業建立職業安全衛生管理制度，降低職災發生風險之外，並在2020年11月開始要求全國勞動檢查機構，就前瞻計畫等重大公共工程啟動聯合監督檢查，針對重大職災較多的建商旗下建案工地全面實施檢查，以及由職安署率各勞動檢查機構主管與建設公司高層主管座談，要求提出減災方案。
為持續降低全國職災，勞動部將以2021年為「營造業減災加強年」，提升監督檢查量能，對違規業者積極裁處，以督促營造工地落實職業安全衛生法令規定，達成減災目標。今日突襲勞動檢查的建案分別為旺州逸品住宅新建工程、岱鋒建設股份有限公司集合住宅新建案、聯虹天耀（二）集合住宅新建工程及泓利建設有限公司店鋪、集合住宅新建工程。經初步統計，本日共有28項規定違反《職業安全衛生法》，勒令停工4處，並開罰新台幣50萬元的罰緩，其中旺州逸品違規項目高達9項，累計開罰達36萬元。
許銘春強調，一個勞工發生職災死亡，即代表一個家庭的破碎，勞動檢查目的是為督促事業單位落實職業安全衛生法令，但仍需由工程業主及施工廠商等落實施工安全衛生自主管理及稽核，才能防止職業災害發生。