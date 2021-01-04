南部肅貪防弊據點　法務部廉政署南調組廳舍啟用

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廉政署南部地區調查組現址為南調組廳舍前身為憲兵隊，從成立以來一直租用商辦大樓使用不利於辦案，108年，在蔡清祥的支持下2019年9月開工，從無到有、斥資不到4000萬元，進行一期廳舍的興建，讓所有工作人員得以順利的進駐。而目前第二期的工程款一千六百萬元也已經核撥，有助於辦公環境更臻於完善。南調組近幾年來偵辦重大矚目案件44件，追回不法所得高達5061萬元以上，且南調組自2017年迄今，共執行專案204次，許多貪瀆案件法院審理僅半年即判決，短時間內即三審定讞，大幅提高貪瀆案件定罪率。
蔡清祥表示，2020年台灣透明組織廉政民意調查結果顯示，42％受訪者認為政府「偏向清廉」，30％認為「偏向不清廉」。與去年調查結果相比，正評比例顯著提升7.5％，負評比例大幅下降4.9％，顯見廉政防貪績效。
蔡清祥也指出，南調組兼具司法、警察及政風特性，作為南部地區各廉政機構聯繫樞紐中心，進行轄內行政機關及國營事業等訪問聯繫已超過200次以上，有效反應各機關內部風險，更與調查處站共同偵辦案件多達54件，件數及次數均是全國最多。另外，南調組2020年破獲國營事業槍手代考舞弊案轟動一時，當時逮獲6名高學歷槍手及46位舞弊考生，承辦檢察官更要求槍手到家扶中心為弱勢孩童上課，學以致用且改過自新。事後還協助國營事業強化用人篩選、考試防弊機制。
法務部已核撥110、111年第二期工程經費1680萬元，將招標發包進行第4、5樓及地下室整修工程。廳舍完成後將成為廉政署南部轄內所有肅貪及政風同仁的工作據點。
法務部廉政署南部地區調查組廳舍舉行啟用典禮與會者計有法務部蔡清祥、政務次長蔡碧仲，最高檢察署檢察總長江惠民，廉政署署長鄭銘謙，高雄市政府秘書長楊明州，國防部人權保障處處長張翕將軍，以及南部各地區檢察機關檢察長，主任檢察官，檢察官，高雄市政府工務局，法制局，教育局，警察局局長，南部地區各縣市政府及國營事業政風處長。