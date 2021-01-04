何如芸「分離兒子」難熬母親節　閨密貼心陪伴

十幾年沒工作的何如芸重返8點檔，坦言一開始很慌張，沒想到卻和「惡女專業戶」王宇婕變成無話不談的好友，兩人在《11點熱吵店》提到，2020年的母親節，王宇婕知道何如芸的小孩都在新加坡，特別把媽媽蕭瑤的母親節大餐提前吃，母親節約了勇兔一起去幫何如芸過，兩人帶著麻辣鍋到何如芸家，吩咐「媽媽」一定要坐著休息，由這兩個戲裡的女兒、媳婦效勞就好。 我是廣告 請繼續往下閱讀 何如芸因為剛搬完家，家裡還很凌亂，王宇婕看著放包包的櫃子說：「姊，妳的櫃子也太亂了吧！這樣哪找的到東西。」就開始動手幫忙整理櫃子。王宇婕表示，自己能幫的不多，至少希望讓她生活可以方便一點，雖然何如芸沒有開口說想跟誰過母親節，王宇婕說：「但我知道她很想念她的兩個兒子，所以還好有陪她。」王宇婕透露第一次看到何如芸，感覺她是一位很聰明也不敢得罪的前輩，久而久之，個性大剌剌少根筋的王宇婕發現何如芸其實是個傻大姐，有一次何如芸拿著劇本問王宇婕說：「這句要怎麼講？」沒想到王宇婕笑說自己台語超差，劇本上都是羅馬拼音，讓何如芸覺得這女孩真的很不容易。何如芸甚至自己的戲份拍完，還會特地留下來陪王宇婕對台詞，因而培養出革命情感。▲▼王宇婕（左）、何如芸拍戲拍出好感情。（圖／TVBS提供）