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跨年收視冠軍出爐！安心亞「一字馬」鬥鐵肺張惠妹

記者羅凌筠/綜合報導

2021-01-04 20:21:01｜2021-01-04 20:21:47

▲安心亞性感一字馬。（圖／民視提供）
▲安心亞性感一字馬劈出高收視。（圖／民視提供）
跨年晚會收視率今（4日）出爐，受到疫情影響，不少縣市跨年晚會改成線上轉播，逆風開放民眾入場的「台北最High新年城-2021跨年晚會」，平均收視奪全台之冠，公視轉播收視達1.35，其次為TVBS-G轉播的張惠妹台東「烏托邦跨年演唱會」、民視轉播的「高雄2021跨百光年」，兩者平均收視都是1.18。
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▲張惠妹在台東舉辦跨年演唱會。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹台東跨年演唱會吸睛。（圖／聲動娛樂提供）
台北跨年晚會最高收視點，落在台北101煙火施放橋段，數字達3.14，「搖滾天王」伍佰於倒數前登場，則為藝人演出瞬間收視最高點，瞬間收視第二高是樂團魚丁糸。跨年後蕭敬騰登場，結合多人視訊系統及5G新技術，打造史無前例的「百人視訊合演」，與粉絲同框合唱，場面壯觀，擊敗全台跨年晚會，於該時段收視稱冠。
▲台北跨年收視最高點落在天王伍佰。（圖／必應提供）
▲台北跨年收視最高點落在天王伍佰。（圖／必應提供）
高雄2021跨百光年晚上10點到11點，平均收視1.97，成為全台之冠，八三夭《眉飛色舞plus》飆出最高收視3.93；安心亞不畏寒風，穿緊身短熱褲露出屁股蛋，在舞台上展現「穿高衩一字馬」，軟Q劈腿劈出1.97，穩坐跨年話題女王寶座。

▲楊丞琳組曲掀回憶殺。（圖／華視提供）
▲楊丞琳（中）奪義大晚會收視冠軍。（圖／華視提供）
義大享樂拾光跨年晚會收視出爐，平均收視最高點1.47由楊丞琳演唱新歌《女孩們》奪下，收視第二高點1.26落在義大世界10分10秒精彩煙火秀，收視第三高點1.14為蕭煌奇演唱《你是我的眼》。

 
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