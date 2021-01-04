跨年收視冠軍出爐！安心亞「一字馬」鬥鐵肺張惠妹

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台北跨年晚會最高收視點，落在台北101煙火施放橋段，數字達3.14，「搖滾天王」伍佰於倒數前登場，則為藝人演出瞬間收視最高點，瞬間收視第二高是樂團魚丁糸。跨年後蕭敬騰登場，結合多人視訊系統及5G新技術，打造史無前例的「百人視訊合演」，與粉絲同框合唱，場面壯觀，擊敗全台跨年晚會，於該時段收視稱冠。
高雄2021跨百光年晚上10點到11點，平均收視1.97，成為全台之冠，八三夭《眉飛色舞plus》飆出最高收視3.93；安心亞不畏寒風，穿緊身短熱褲露出屁股蛋，在舞台上展現「穿高衩一字馬」，軟Q劈腿劈出1.97，穩坐跨年話題女王寶座。
義大享樂拾光跨年晚會收視出爐，平均收視最高點1.47由楊丞琳演唱新歌《女孩們》奪下，收視第二高點1.26落在義大世界10分10秒精彩煙火秀，收視第三高點1.14為蕭煌奇演唱《你是我的眼》。
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