中職／林煜清退休後下一步？改到高苑科大當投手教練

前中信兄弟球員林煜清今天再度於臉書分享退休後心情，他也提到自己生涯起步，最主要是在2015年受傷，之後就在二軍等待機會，加上訓練方式等不適應，也讓自己無法再度站穩職棒舞台，之後他將轉任高苑科大投手教練。
以下為林煜清粉絲團聲明：
首先要跟一直以來支持我的長輩、朋友、球迷們說聲謝謝，
新的一年我已決定轉換跑道，正式告別球員生涯，
這個月開始，我將赴高苑科大擔任投手教練一職。
回想職棒生涯九年下來，
從剛進職棒的菜鳥到慢慢成為球隊主力，
接著在15年一次比賽當中傷了手臂，
之後整個狀況就急轉直下，
成為只能在二軍等待機會的二線球員。
剛進職棒的時候，
第一天練習我就被龐大的練習量嚇到，
當時心想職棒原來是這麼不簡單。
晚上回宿舍休息的時候，
常常看到前輩還在跟自己的訓練師自主練習，
心理就想著原來前輩們領高薪不是沒有原因。
也因為如此，
前輩們的榜樣讓我知道我必須更加努力，
所以職棒第一年結束就馬上聘訓練師幫助自己強化、也預防身體受傷，
在我職棒的前三年身體都沒出現什麼傷痛，
也很順利每年都可以幾乎全勤穩定的出賽。
不過到了15年，
原本的訓練師因生涯規劃離開，
自己又再找了新的訓練師，
不過訓練方式的不同導致身體的不適應，
之後一場比賽的不小心受傷，
開啟了我的漫長的復健之路。
在這之後，常常有時候一大早睡起來身體不舒服就急忙著聯絡訓練師，
以及幫我治療的醫師，
只要他們有空，
我不管當時在哪比賽，
都會立刻飛奔回台北給他們治療，
治療完再趕回球隊，
只為了晚上能有健康舒服的身體能夠應付比賽，
15-18年幾乎都是這樣輪迴，
直到身體狀況越來越好就才比較少這樣。
決定要褪下球衣，
自己也是非常難過與不捨，
不過也覺得能打職棒九年值得了、也努力過了，
是時候該轉換跑道了。
感謝兄弟象給我進入職棒的機會，
以及中信兄弟在我受傷的這幾年球給我很大的空間並耐心等待。
謝謝欽智賢拜一直以來的對我的信任。
再來就是謝謝富邦及統一願意給我機會重返球場，
不過也對期待我的球團說聲抱歉，
沒能拿出應有的水準成為球隊戰力。
感謝我的學長Pachin，
在我受傷這幾年一直幫我訓練、復健與治療，
謝謝開動運動管理顧問有限公司的傑哥、又嘉、賤賤、小崴。
還有要非常感謝學長介紹給我的呂宗烟醫師，
只要我一不舒服，你都會馬上排出時間來幫我治療，
如果沒有你們，我可能更早就得離開球場了。
謝謝從小到大教導過我的教練、隊友、同學、學長學弟們，
特別是國立體育大學的龔教練及陳教練，
當初如果沒有你們的賞識，
我可能連職棒的門都摸不到。
感謝郭總從中華隊一路教導我到支持我進入職棒，
若非您的肯定，
當初我可能會選擇留在台電穩定的打球。
謝謝從大學開始支持我的贊助商ZETT，
謝謝你們讓我從學生時期就不用煩惱裝備，
更要感謝NIKE在我進入職棒後照顧了我7年，
很榮幸能成為NIKE家庭的一員。
最後要非常感謝這兩年台南安平威鎮堂保安廣澤尊王的幫忙，
給予我心靈上的開導與安慰，
讓我繼續保持著正能量。
也要感謝神明讓我結識到我的大哥張盟宗、二哥陳奕榕，
在我人生最低潮的時候拉我一把。
雖然已非球員身份，
但我仍會繼續在棒球領域上努力，
未來要學習的還很多，
也希望大家繼續給予我支持與指導。