小藍動起來！藍青年備戰2022 前青年團長開戰呱吉
新頭殼newtalk
2021-01-05 08:00:00
隨著2021年到來，距離明年縣市長及議員選舉不遠，國民黨青年開始備戰2022，不少年輕幕僚決定參選民代，包括台北市議員李柏毅幕僚田方倫、朱立倫辦公室發言人淩濤、國民黨青年部主任蕭敬嚴，以及連勝文辦公室發言人錢震宇等，決定投入2022縣市議員黨內初選。
朱辦發言人淩濤向媒體表示，希望大家給年輕人參與機會，「黨有整體的規劃跟安排，我們一定會全力以赴」，且傳朱立倫向黨中央強力推薦他參選。連辦發言人錢震宇則稱仍在評估中，日前傳出擬鎖定新北市新店區或台北市中山大同或中正萬華區參選。國民黨青年部主任蕭敬嚴則稱，願意挑戰艱困選區，為黨開疆闢土。台北市議員李柏毅幕僚田方倫則瞄準台北市松山信義區席次，槓上網紅議員邱威傑，田方倫日前受訪稱，「有長輩向我反應，怎麼會有議員用屁股夾筷子，在舞台上、網路上講髒話」。邱威傑對此回應，「知道新人出來選很難，給你蹭啦」，並酸田「真的不太有名」。田方倫昨晚則在臉書痛批，「松山信義需要一個有經驗會做事的年輕議員，來取代一個不少人覺得不適任的議員。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼