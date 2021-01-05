NOW早報／連假奔全聯！她見「驚喜海產」狂拿　婆媽全跪

連假一早奔全聯！她見「驚喜海產」狂拿 畫面婆媽全跪

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連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一。對此，3日一名女網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》提到，一早到全聯無意間發現一排特價的鯖魚，手刀拿了幾盒到櫃台結帳，貼文曝光之後，讓全場婆媽紛紛暴動直呼「從來沒遇過！」

▲原PO連假一早到全聯，無意間發現一排特價的鯖魚。（圖／翻攝自臉書《全聯消費經驗老實說》）

今日天氣／東北季風增強北台降雨增！宜蘭、台北山區大雨

今（5）天東北季風增強，迎風面水氣更為增多，北台灣尤其桃園以北的降雨會比昨天更為明顯，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨發生的機率，而花東也有局部降雨，中南部則維持多雲到晴；各地早晚較涼，低溫約15到19度，白天北台灣高溫較昨天略降，約18到20度，整天都有涼意，其他地方白天較為舒適，高溫在24到28度。





視察進口豬肉通關作業 蘇貞昌：政府提供「豬肉儀表板」





行政院長蘇貞昌昨（4）日率衛福部長陳時中、經濟部長王美花等人，前往台北港視察進口豬肉的通關作業；蘇貞昌受訪時強調，昨天他不是來看萊豬，而是來看檢驗的整個準備跟程序，也可能都看不到萊豬；另政府每天提供「豬肉儀表板」的網路資訊，讓民眾一目了然。



▲行政院長蘇貞昌4日表示，「豬肉儀錶板」的網路資訊，每天上午11點各部會會登入所有進口豬肉的資訊，讓民眾一目了然。（圖／記者陳志仁攝，2021.01.04）

日本東京首都圈疫情升溫！最快本週進入「緊急狀態」





日本近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，其中以東京及周邊縣城疫情最為嚴重，周六（2）東京都知事小池百合子同埼玉縣、千葉縣、神奈川縣共4名知事一同向中央提出發布「緊急事態宣言」（緊急狀態）的請求，日本首相官邸昨（4）日召開記者會，首相菅義偉表示考慮在本週東京圈內的1都縣進入緊急狀態。



▲日本首相菅義偉昨（4）日於首相官邸召開記者會，表示東京首都圈最快本週將進入緊急狀態。（圖／美聯社／達志影像） 彩色口罩含偶氮色料恐致癌 食藥署北中南突擊抽查30件





全球新冠肺炎疫情持續延燒，為了防疫也刺激了口罩的銷售，各式各樣的彩色醫用口罩流竄市面，但是也因此爆發，擔憂業者用染料製造特別樣式口罩，可能會有危害健康的疑慮，對此，食藥署也下令抽查市面彩色口罩。



▲彩色口罩，示意圖，非違規口罩。（圖／記者劉雅文拍攝）

26歲辣模喜嫁72歲富豪！狂言：誰想和軟弱失敗的人生活？





「愛情不分國界、種族、年齡」似乎是許多人信仰的價值觀，近日在國外就有一段相差46歲的「爺孫戀情」，引起大量網友關注，26歲的越南選美小姐顏（Co Ngan）日前與高齡72歲的美國富豪男友卡茲（Wynn Katz）訂婚，婚禮將在胡志明市的六星級飯店舉辦，預計今年將回到美國舉行婚禮。（編輯：許苡晴）