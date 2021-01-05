疫情煞不住！變種病毒肆虐　英相強生宣布再度封城

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強生提到，由於變種病毒更具傳染性，所以全國再度封鎖是必須的，而根據最新的限制措施，民眾除了外出購買生活必需品或尋求醫療協助等原因，否則須留在家中，並盡可能在家工作；餐廳只能提供外賣，大部分的學校亦都會關閉，改採遠距教學。戶外運動場所，例如高爾夫球場，網球場和室外健身房也通通得關閉。
強生還說，他完全理解封鎖措施將帶來許多不便，但不能放任公眾場合成為病毒傳播的媒介，並重申了先前曾用過的抗疫口號：「待在家裡，保護NHS(國民保健署)並挽救生命。」
英國的首席醫療官員們警告，如果事情再沒有改善，有些醫院就會開始不堪重負，多位首席醫務官甚至建議將疫情警報提升至最高第5級，即指「醫療服務面臨不堪重負的重大風險」，需採取更嚴格的社交距離措施。
報導指出，自耶誕節過後，英國的住院患者的數量增加了50％，相當於塞滿18家醫院，每10張病床中就有3張是被新冠患者佔用，在部分醫院甚至每10張就有6張病床是用來收容、治療新冠病人，而且令當局擔憂的是，這個數字只會繼續增加。
在這之前，近年一直牽涉獨立公投爭議的蘇格蘭已宣布將開始全境封鎖，學校開學延後到2月。蘇格蘭人除非購買必需品、運動，或是照顧需要照顧者，否則不得外出。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。