2021開市不利！新年首個交易日 美股道瓊跌近400點
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-05 06:46:57
雖然已經邁入全新一年，但疫情陰霾仍壟罩全球，連帶對經濟造成持續衝擊。美股週一(4日，即2021年首個交易日)，道瓊指數跌近400點，美股3大指數全面收黑，為2016年以來，新年開局最差的一次。
綜合外媒報導，道瓊工業指數終場下跌382.59點，或1.25％，收30223.89點；那斯達克指數下跌189.83點，或1.47％，以12698.45點作收；標普500指數則下跌55.42點，或1.48％，收在3700.65點。疫情的不穩定性是一大主因，分析指出，就算疫苗獲得普及，疫情和衝擊也不會馬上消失，而經濟復甦不均、疫苗進用差異、經濟刺激規模不足等等，也可能加劇社會的兩極分化。
此外，雖然美國總統大選結果已大致確定，但市場仍密切注視喬治亞州5日將進行的2個參議院席位的補選，以及6日美國國會對於選舉人團投票結果的確認是否仍有變數，故投資上趨於保守。
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