同業發文挺鴨肉店！狂列外送員「4大罪」：根本反應過度

台中某間鴨肉店近日遭一名女熊貓外送員控訴，自己去取餐時，遇到店員惡意拖單，明明是她先到店家，但後續來現場點餐的客人卻都比她早拿到餐點，跟店家反應後，店員竟惡言相向，引發軒然大波，目前該鴨肉店已暫停停業。而昨（4）日有同為餐飲業的店家發文護航，直言「雖然店員言語有點偏激，不過外送員根本反應過度了」，同時更點出外送員4大罪，包括：情緒控管差、催餐瞪人、出一張嘴、什麼都不會，再度挑起網友怒火。

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一名餐飲業者在臉書社團《靠北熊貓2.0》中表示，自己本身也是店家，看到這次引起的爭議，覺得「雖然店員言語有點偏激，不過外送員根本反應過度了，餐點有時候會延誤沒有錯，但真的沒有差那幾分鐘吧！每個大路口紅燈都要99秒，你怎麼不去跟交通部吵？還不是乖乖等，做焗烤類的餐點都要20分鐘起跳，我弄了那麼久沒唉半聲，為了那幾分鐘要跟人翻臉、找人麻煩，這個我不是很懂，要嘛就是情緒控管比較差，明明轉單就解決的事情，何必呢？」

該名業者指出，餐點製作的時間是很難控制的，現場客人跟剛進的外送單很容易衝突到，尤其是接到大單，勢必要做出取捨，當然現場點的少先做給他，這是正常商家的做法。大單的項目多，分裝麻煩，還要注意品質，最後核對，整個流程並不是你想像中那麼容易，同時還要處理現場的狀況，直言「只會送餐的外送員是無法理解的」。

▲一名餐飲業者在臉書社團《靠北熊貓2.0》中發長文護航台中鴨肉店。（圖／翻攝自臉書社團《靠北熊貓2.0》）

他接著說，「做過生意的客人都懂得體諒，唯獨外送員基本上都涉世未深，動不動就在那邊催餐瞪人，那麼厲害的話怎麼還在做外送？要不要親自來試試看料理包裝出餐，不要一張嘴，那麼不爽，有種自己做餐自己送，不要都靠別人，領的多真的沒比較厲害，叫你來做你大概什麼都不會，時間那麼多整天跑單，不如去學習成長，也順便提升一下EQ」。

文末，他更怒斥，「等餐那麼簡單的事情，又沒叫你做也受不了，還態度惡劣，真夠沒涵養的。說實在，主要營收還是現場客居多，外送可做可不做，會配合也是給你們一口飯吃，既然都是做服務的，我覺得外送員要互相尊重一下。」

貼文一出，網友隨即議論紛紛「我們也是店家，接到單就會盡快做好，不浪費外送員時間，不是每個店家都跟你們一樣，不要拖大家下水，這麼厲害大可接現場就好，用什麼外送平台」、「文中不敢打的太直白，怕被發現是店家本人嗎？」「理由一大堆，做不出來就不要接單啊，這麼簡單不會喔？」「幫店家互航？是不是搞錯這件事的重點了？口氣較差較大聲我想不會引起那麼大的風波，重點是在那些淫穢的字眼好嗎！」「內用客人如果催餐不曉得會不會這樣辱罵客人，大家都辛苦賺錢，應該要有用理心」。（編輯：許苡晴）