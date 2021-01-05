台灣防疫秘訣外國人不懂？名醫「8字」解析　曝背後隱憂

自新冠肺炎疫情爆發以來，《紐約時報》幾度稱讚台灣防疫成果，不過，最近卻以「生活正常到詭異，讓許多人不安」來形容，並質疑「如果短期內無法取得疫苗，光靠封鎖邊境與入境隔離能撐多久？」對此，精神科醫師沈政男直言，台灣防疫秘訣在於「暫時犧牲個人自由」，而這樣的作法是外國人較難以理解的，他也點出背後隱憂，屆時若「國外都已趴趴走，只有台灣還在鎖國」，那麼大家的耐心恐怕也會磨光。

我是廣告 請繼續往下閱讀

沈政男在臉書發文表示，以去年10月來說，新加坡入境人數只有2000人，遠少於台灣的20000人；而與日本、紐西蘭或南韓相較，以人口比例來說台灣也相差不多。可見重點不在鎖不鎖國，而是如果疫情未獲控制，人家根本不敢來。

「既然入境台灣人數沒有比較少，何以能維持本土零感染？答案就在於確實疫調與隔離。」沈政男指出，以紐籍機師確診案例來說，當他呼攏說「不記得去過哪裡」，在國外可能就此打住，但在台灣卻可逼問到他「招供」，也可調閱通聯紀錄，甚至啟動「天網」來鎖定手機位置，這在歐美是難以想像的事。南韓其實也使用類似疫調手段，但因為一開始就爆發大規模社區感染而難以斷根。





沈政男認為，台灣能避免病毒大規模傳播，乃因早在2020年初就對從大陸返台的旅客施行檢疫與隔離，而動作這麼快，不是防疫人員天縱英明，而是台灣在2003年吃過SARS的虧，從此一有風吹草動就啟動防疫手段，人民也願意戴起口罩，配合疫調與隔離。



▲新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫有目共睹。（示意圖／取自pixabay）

沈政男進一步分析，除了SARS經驗，台灣曾被戒嚴38年也是台灣人比較順從政府的可能原因，容易被「防疫如同作戰」這類說法說服，甚至對批評政府的人也會集體痛批，好像對方是賣國賊。相對來說，歐美人認為防疫有一部分是個人事務，政府管不著。此外，台灣人平常就對健康與疾病相當在意，每年花費1000億元買保健食品，特別「怕死」。於是當瘟疫來襲，政府就成了父母官，人民為了活命也甘願淪為幼兒了。





《紐時》說，如果國外施打疫苗順利，重啟國門，而台灣還是只能「堅壁清野」，人民不會抱怨嗎？沈政男直言，其實以疫苗製造與施打速度來看，如果大部分國家在2021年尚難達成群體免疫，多數台灣人仍會認同嚴格防疫的必要。至於仍有學者建議入境普篩，幾個月的零本土病例已證明「隔離14天，讓病毒喪失傳染力」才是金科玉律。





文末，他更提到，蔡政府老說台灣因為民主自由而防疫成功，難道歐美沒有民主自由嗎？不了解台灣防疫細節的人歸因於運氣好，其實台灣人為了「零本土病例」犧牲了許多個人自由，以換取相對正常的生活。接下來中央流行疫情指揮中心必須加快取得疫苗的腳步，如果能在今年上半年開始施打，多數國人都能接受，但如果拖得更久，導致「國外都已趴趴走，只有台灣還在鎖國」，那麼大家的耐心恐怕也會磨光。（編輯：許苡晴）