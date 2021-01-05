疫苗供不應求！多國擬延遲接種第2劑　專家憂影響效力

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英國在上週表示，最長可能會將2劑疫苗的施打間隔拉長到11或12週，比藥廠建議的3至4週還要久上數倍。這意味著上月8日接種首批輝瑞疫苗的英國民眾，可能要到3月才能再施打第2劑。
英國獨立突發事件科學諮詢小組（SAGE）在週日發表的一份聲明中表示，這個決定非常困難，但在疫情蔓延的當下似乎別無選擇；不過建議政府應輔以合適的配套措施，包含制定且公布詳細策略、嚴格的評估程序、隨時追蹤病毒變異的最新情況，以及限制往返英國和其他國家的活動，以免影響民眾信心。
報導並指出，目前丹麥已批准將接種2劑疫苗的相距時間延遲到最多6週，而德國則正在考慮跟進。
外媒轉述美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech在4日發表的聲明，提醒目前沒有證據支持，延遲接種第2劑疫苗能繼續預防感染新冠肺炎，有關決定仍存在潛藏風險：「大部分測試參與者均在研究指定時間內接種第2劑疫苗，因此尚未評估疫苗在不同接種時間表下的安全性及有效性，無數據顯示首劑疫苗產生的保護會持續至21天後」。
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