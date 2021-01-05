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疫苗供不應求！多國擬延遲接種第2劑　專家憂影響效力

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-05 08:24:42｜2021-01-05 08:27:07

▲由於新冠疫苗供不應求，部分國家已考慮要拉長第2劑與第1劑之間的施打間隔，甚至嘗試不施打第2劑，好讓更多人能在短時間內都接種。對此專家則憂心是否會對產生完整防護力造成影響。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於新冠疫苗供不應求，部分國家已考慮要拉長第2劑與第1劑之間的施打間隔，甚至嘗試不施打第2劑，好讓更多人能在短時間內都接種。對此專家則憂心是否會對產生完整防護力造成影響。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
疫苗的推出和緊急授權，為各國漫長的新冠抗疫之戰帶來一絲曙光，不過由於供不應求，部分國家已考慮要拉長第2劑與第1劑之間的施打間隔，甚至嘗試不施打第2劑。對此專家則憂心是否會對產生完整防護力造成影響。
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綜合《CNBC》《衛報》等外媒報導，由於疫苗產量暫時有限，加上等待接種的人數眾多，為了有效提升疫苗防護覆蓋率，包含英國、德國、丹麥等國家或地區在內，都在考慮要將注射首劑及第2劑疫苗的相隔日期拉長，或將劑量減半，藉此增加接種人數。
英國在上週表示，最長可能會將2劑疫苗的施打間隔拉長到11或12週，比藥廠建議的3至4週還要久上數倍。這意味著上月8日接種首批輝瑞疫苗的英國民眾，可能要到3月才能再施打第2劑。

英國獨立突發事件科學諮詢小組（SAGE）在週日發表的一份聲明中表示，這個決定非常困難，但在疫情蔓延的當下似乎別無選擇；不過建議政府應輔以合適的配套措施，包含制定且公布詳細策略、嚴格的評估程序、隨時追蹤病毒變異的最新情況，以及限制往返英國和其他國家的活動，以免影響民眾信心。

報導並指出，目前丹麥已批准將接種2劑疫苗的相距時間延遲到最多6週，而德國則正在考慮跟進。

外媒轉述美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech在4日發表的聲明，提醒目前沒有證據支持，延遲接種第2劑疫苗能繼續預防感染新冠肺炎，有關決定仍存在潛藏風險：「大部分測試參與者均在研究指定時間內接種第2劑疫苗，因此尚未評估疫苗在不同接種時間表下的安全性及有效性，無數據顯示首劑疫苗產生的保護會持續至21天後」。
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