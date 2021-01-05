美股首個交易日大跌 台股開高走低早盤一度急殺翻黑
記者許家禎/台北報導
2021-01-05 09:49:59｜2021-01-05 09:52:03
美股2021年首個交易日大跌300多點，台北股市今（5）日開盤漲11.61點，加權股價指數以14913.64點開出，隨後創高來到14974點，但之後一度急殺翻黑，來到14860點附近，最新表現又回平盤。權值股台積電同樣由紅翻黑，來到535元。鴻海續強漲1%、大立光則跌1%。鋼鐵股為盤面焦點，中鋼漲4%、春源與春雨漲2%。
市場擔憂全球新冠肺炎疫情未減，美股2021年第一個交易日，道瓊指數下跌382.59點，或1.25%，收30223.89點；標普500指數下跌54.33點，或1.45%，收3,701.74點；那斯達克指數下跌189.84點，或1.47%，收12,698.45點；費城半導體指數下跌12.29點，或0.44%，收2783.21點。台北股市今（5）日開盤漲11.61點，加權股價指數以14913.64點開出，隨後再創新高來到14974點，但9點半過後急殺，由紅翻黑，來到14860點附近，跌0.19%，之後又回到平盤。權值股台積電以536元開出，早盤最高來到539元，但之後翻黑來到盤下535元。鴻海相對強勁，延續昨日漲勢早盤漲2.6%以上，最高來到104.5元。其他鴻家軍也紅通通，廣宇飆漲停、榮創漲9%，位速與乙盛漲6%、建漢與陽程漲2%，台通漲2%。另外，股王大立光則跌1%多，來到3315元。至於鋼鐵股為盤面焦點，中鋼漲4%、春源與春雨漲2%，中鴻漲9%。