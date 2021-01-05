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萊豬進台灣　蘇貞昌視察營養午餐廚房要家長放心

記者李春台/桃園報導

2021-01-05 09:52:30｜2021-01-05 10:03:18

蘇貞昌大讚在地食材
▲蘇貞昌訪視桃園大溪國小供餐採用國產食材作業，大讚在地食材安全又營養。（圖／記者李春台攝, 2021.01.05）
行政院長蘇貞昌今(5)日一早特地前往桃園大溪國小視察學校供餐採用國產食材作業情形，他表示，台灣有全世界最好的營養午餐制度，用百分百的本國食材，擴展在地食材，讓本國農、漁、菜農的銷路、通路有信心，也讓家長放心、讓學童吃的安心又健康。
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中央開放萊豬進口，教育部去年底完成全國22縣市國中小午餐採購契約換約，明定校園營養午餐全面使用國產肉品，蘇貞昌今早由教育部長潘文忠、國教署署長彭富源及桃園市長鄭文燦等人陪同至桃園市大溪國小廚房訪視，瞭解學校落實當日午餐菜單所需食材應具備標章驗收作業，及校園食材登錄平台登錄狀況，讓家長能透過登錄平台的資訊揭露，知道孩子在校午餐食材內容、驗證章Q或原料產地及製造供應商等資訊。
鄭文燦指出，桃園市自104學年度起於各級學校全面推動「天天安心食材」政策，營養午餐除天天使用非基因改造食材外，每星期供應3天有機蔬菜及1天產銷履歷蔬菜，每生每餐增加補助4.3元；今(110)年起更配合中央推動「學校午餐優先採用國產3章1Q食材（CAS、有機農產品、產銷履歷TAP及QRCode可追溯系統的農產品）」政策，將原補助每生每餐3.5元大幅提升至6元，並於午餐採購契約中規範肉類一律採用國產在地具3章1Q的產品，若廠商未使用國產在地肉品(含加工品)或有混充、假冒產品供貨不實情節，最重可終止契約。

大溪國小新設廚房自108學年度開始供餐，除供應校內近800名學生午餐外，也供應及周邊內柵國小、永福國小、美華國小、福安國小4所小型學校午餐，供餐數計1,200人以上。蘇貞昌參訪廚房作業後受訪表示，今天看到大溪國小在桃園市長鄭文燦的預見下，利用一個學校的中央廚房提供五校營養午餐，成效非常好，他也特別責成教育部長潘文忠參考大溪國小的做法，推廣至其他縣市學校可以往這個方面運作。
▲蘇貞昌實地瞭解學校落實當日午餐菜單所需食材應具備標章驗收作業，及校園食材登錄平台登錄狀況。（圖／記者李春台攝,
▲蘇貞昌實地瞭解學校落實當日午餐菜單所需食材應具備標章驗收作業，及校園食材登錄平台登錄狀況。（圖／記者李春台攝, 2021.01.05）
蘇貞昌說，台灣校園的營養午餐規定採用國產在地具3章1Q的產品，無論肉品、蔬菜，所有食材都有生產履歷，均可溯源，家長再透過QR code瞭解孩子們在學校吃的食材內容，加上有營養師把關，不但學生吃的安心，家長也可以放心。
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