萊豬進台灣　蘇貞昌視察營養午餐廚房要家長放心

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鄭文燦指出，桃園市自104學年度起於各級學校全面推動「天天安心食材」政策，營養午餐除天天使用非基因改造食材外，每星期供應3天有機蔬菜及1天產銷履歷蔬菜，每生每餐增加補助4.3元；今(110)年起更配合中央推動「學校午餐優先採用國產3章1Q食材（CAS、有機農產品、產銷履歷TAP及QRCode可追溯系統的農產品）」政策，將原補助每生每餐3.5元大幅提升至6元，並於午餐採購契約中規範肉類一律採用國產在地具3章1Q的產品，若廠商未使用國產在地肉品(含加工品)或有混充、假冒產品供貨不實情節，最重可終止契約。
大溪國小新設廚房自108學年度開始供餐，除供應校內近800名學生午餐外，也供應及周邊內柵國小、永福國小、美華國小、福安國小4所小型學校午餐，供餐數計1,200人以上。蘇貞昌參訪廚房作業後受訪表示，今天看到大溪國小在桃園市長鄭文燦的預見下，利用一個學校的中央廚房提供五校營養午餐，成效非常好，他也特別責成教育部長潘文忠參考大溪國小的做法，推廣至其他縣市學校可以往這個方面運作。
蘇貞昌說，台灣校園的營養午餐規定採用國產在地具3章1Q的產品，無論肉品、蔬菜，所有食材都有生產履歷，均可溯源，家長再透過QR code瞭解孩子們在學校吃的食材內容，加上有營養師把關，不但學生吃的安心，家長也可以放心。