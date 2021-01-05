特企／Double Doctor獨家研發超強保濕　拯救失控肌

做保養還得專程跑一趟SPA會館嗎？其實妳有更輕鬆的選擇！只要挑對保養品，在家也能輕鬆享受5星級皮膚護理。保養達人介紹，鎖定2021年最新的保養趨勢，保護肌膚「微生態」，就能讓肌膚保有滋潤彈性，不上妝也美麗！

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我們每天接觸有害的化學物質和光線，導致皮膚產生黑斑、雀斑、皺紋等過早的衰老跡象。其實，這些都是肌膚微生態被破壞的現象！想要擁有美麗肌膚，不只要重視油水平衡，更要注重皮膚上的壞菌是否太多，久而久之就會讓妳的肌膚變得不美麗！

打造肌膚「微生態」就靠活性益菌讓妳綻放美麗





最新的保養趨勢正是鎖定了肌膚的「微生態」，就像用益生菌照顧體內健康一樣，打造活性益菌成分來穩定肌膚健康。台灣的醫美品牌Double Doctor掌握時尚風向，搶先推出了暱稱為「DD金萃」的雪絨花金萃精華液，幫助愛美女性徹底擺脫脫皮、泛紅等換季所導致的肌膚問題，並且改善敏感肌膚況不穩定的問題。





「DD金萃」中，添加了Double Doctor獨家研發的活性益菌成分Bifidm，豐富的多醣體活膚因子和活性酵母菌，提供關鍵保養加強肌膚的屏障，保護肌膚免受外界污染與刺激。肌膚的防禦力提升，好菌多多自然能打造無瑕美膚。





四大成分超強效保濕力一次拯救失控肌膚





除此之外，「DD金萃」更是添加了山茶花油、尿囊素、有機雪絨花萃取、鎖水磁石等四大成分，有效幫助肌膚舒緩、改善肌膚粗糙問題，宛如為肌膚注入活泉般的超長效保濕力，一次拯救失控肌膚。





尤其是「雪絨花金萃」，主成份雪絨花只生長在阿爾卑斯山到喜馬拉雅山山區，數量相當稀少。這種嚴寒生長的植物能夠保護自己免受山區強度紫外線與極端氣候的傷害，科學家也發現，雪絨花的活性成份能夠為皮膚健康加分，能加倍呵護肌膚綻放亮麗光彩。





22K金箔加強導入 倍速開啟肌膚活力





「DD金萃」不僅投入專櫃等級保養精華，設計感十足的瓶身同樣令人驚艷，添加奢華22金箔在精華液中，加強導入、倍速開啟肌膚活力。同系列的雪下花保濕水凝乳，利用獨特清透水凝科技，輕輕推開立即化為水分，清爽不黏膩的質地，擁有絕佳的親膚性以及持久保水性，搭配DD金萃加強導入效果更加乘！

無論是想要放鬆的週五晚上或是救急的場合，只要「DD小金瓶」在手，讓愛美的妳，到哪都能擁有專屬肌膚SPA！